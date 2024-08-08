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"Черная зима". Украинцев предупредили о вражеских ИПСО по ситуации со светом

Фото: Минэнерго предупредило о российских ИПСО (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская пропаганда планирует информационную кампанию "Черная зима" по ситуации со светом в Украине. Граждан предупредили о вражеских ИПСО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Telegram.

Центр противодействия дезинформации предупреждает об усилении ИПСО по ситуации в энергетической сфере.

Как отмечается, Россия хочет спровоцировать панику, дискредитировать руководство страны и сформировать протестные настроения среди украинцев.

Роспропаганда в рамках информкампании "Черная зима" может распространять нарративы:

  • "катастрофа в энергетической и коммунальной сферах";
  • "сговор" власти и крупного бизнеса;
  • безразличие к гражданам и распространение протестных настроений.

Минэнерго отмечает, что именно действия россиян привели к ухудшению ситуации со светом, сейчас энергетики делают все возможные для стабилизации ситуации.

В Украине продолжается самая масштабная в истории ремонтная кампания в энергетической отрасли. Правительство ввело ряд программ для стимулирования развития и развития распределенной генерации, чтобы повысить энергетическую независимость потребителей и укрепить устойчивость энергетической системы.

 

Ситуация со светом в Украине

В июле ситуация со светом в Украине ухудшилась из-за аномальной жары, поскольку увеличилось потребление электроэнергии. Этому предшествовали масштабные обстрелы российскими оккупантами украинской энергетики.

В последние дни ситуация улучшилась. В Украине пока не вводят отключения света. При этом энергетики не исключают, что ситуация снова может измениться. В Минэнерго говорят, что пока рано делать прогнозы по возвращению к графикам отключений света.

О том, сможет ли Украина до холодов быть с минимальными отключениями света - узнайте в нашем материале.

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