"Черная зима". Украинцев предупредили о вражеских ИПСО по ситуации со светом

Ситуация со светом в Украине

В июле ситуация со светом в Украине ухудшилась из-за аномальной жары, поскольку увеличилось потребление электроэнергии. Этому предшествовали масштабные обстрелы российскими оккупантами украинской энергетики.

В последние дни ситуация улучшилась. В Украине пока не вводят отключения света. При этом энергетики не исключают, что ситуация снова может измениться. В Минэнерго говорят, что пока рано делать прогнозы по возвращению к графикам отключений света.

О том, сможет ли Украина до холодов быть с минимальными отключениями света - узнайте в нашем материале.

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