"Чорна зима". Українців попередили про ворожі ІПСО щодо ситуації зі світлом

Ситуація зі світлом в Україні

У липні ситуація зі світлом в Україні погіршилася через аномальну спеку, оскільки збільшилося споживання електроенергії. Цьому передували масштабні обстріли російськими окупантами української енергетики.

Останніми днями ситуація покращилася. В Україні поки не запроваджують відключень світла. При цьому енергетики не виключають, що ситуація знову може змінитися. У Міненерго кажуть, що поки рано робити прогнози щодо повернення до графіків відключень світла.

Про те, чи зможе Україна до холодів бути з мінімальними відключеннями світла - дізнайтеся у нашому матеріалі.

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