Почему ВСУ важно пройти Старомайорское: ответ эксперта

Украинские военные уже несколько дней подряд сообщали об успехах украинских военных на Бердянском направлении. В частности, они продвинулись на 500 метров вдоль линии фронта в районе Старомайорского Донецкой области и закрепились на достигнутых рубежах.

скриншот deepstatemap.live

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский отмечал, что ударные подразделения вклинились в оборону врага на расстояние до 1,4 км.

Кроме этого, сообщалось о попытках оккупантов вернуть позиции в окрестностях Приютного, но все они провалились.

скриншот deepstatemap.live

Коваленко считает, что главная задача украинских войск - выйти на Старомлиновку.

"Именно она является опорником российских оккупантов, вершиной второй линии обороны в этой локации. Поэтому процесс вполне логичен - сначала пройти Старомайорское, выровнять фланги, выйти на вторую линию, где уже задействовать основные ударные группы для прорыва", - сказал он.

скриншот deepstatemap.live

При этом, куда будут двигаться наши бойцы после Старомлиновки, будет зависеть от того, как пройдет сам прорыв. Эксперт добавил, что движение на Бердянск, Токмак или других направлениях будет определяться ситуацией на линии столкновения.

Контрнаступление ВСУ

Украинские войска продолжают наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

В частности, они закрепляются на достигнутых рубежах в Старомайорском районе. При этом россияне оказывают мощное сопротивление, перемещают подразделения и активно используют резервы.

Наши бойцы также ведут наступательные действия севернее и южнее Бахмута. К тому же, они сдерживают наступление оккупантов на Купянском и Лиманском направлениях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.