ВСУ продвинулись возле Старомайорского и атакуют под Бахмутом

Украинские военные продолжают атаки в районе Бахмута. Также наши защитники продвинулись в районе села Старомайорское Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Генерального штаба ВСУ Андрея Ковалева в эфире телемарафона.

Он отметил, что украинские войска продолжают наступательные операции на трех направлениях фронта, а именно на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. Украинские воины закрепляются на достигнутых рубежах, работают артиллерией по выявленным целям противника.

"В районе Старомайорского имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах. В то же время враг продолжает оказывать мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений, активно применяет резервы", - заявил спикер.

скриншот deepstatemap.live

Также ВСУ ведут наступательные действия севернее и южнее Бахмута.

Кроме того, Силы обороны Украины сдерживают наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях.

"Враг оказывает мощное сопротивление, применяет резервы, несет значительные потери. Продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло 28 боевых столкновений", - добавил Ковалев.

Наступление ВСУ

Напомним, на этой неделе Силы обороны Украины сообщили об успехах в районе Старомайорского. Нашим защитникам удалось продвинуться на 500 метров вдоль линии фронта. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский намекнул на успехи украинских войск. Он добавил, что новости будут позже.

При этом издание The New York Times отмечает, что ВСУ усиливают наступление в Запорожской области. Защитники хотят перерезать оккупантам "сухопутный путь" в Крым.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.