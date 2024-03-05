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Почему смена некоторых украинских комбригов - хорошая новость: объяснение эксперта

Вторник 05 марта 2024 22:28
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Почему смена некоторых украинских комбригов - хорошая новость: объяснение эксперта Фото: эксперт рассказал, почему смена некоторых украинских комбригов - хорошая новость (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Данила Крамаренко
Эксперт: Владислав Селезнев

Смена отдельных украинских командиров бригад, которые не могут справится со своей задачей, является хорошей новостью.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил военный эксперт, бывший спикер Генштаба Владислав Селезнев.

Он подчеркнул, что если комбриг не может управлять личным составом, адекватно оценивать состояние своих сил и средств, а также возможности врага - ему нечего делать на таком посту.

"Не знаю, последовали ли за заявлением Сырского (о кадровых решениях из-за непрофессиональности комбригов - ред.) конкретные кадровые решения, но если это так, то это хорошая новость", - добавил эксперт.

По словам Селезнева, на днях он наблюдал за данными соцопросов, которые свидетельствуют о том, что ключевые предостережения граждан от мобилизации касаются неэффективных командиров, которые не берегут людей.

Что говорил Сырский

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил позиции украинских военных на востоке. За это время ему удалось выяснить, почему одним бригадам удается сдерживать атаки, а другим - нет.

По словам генерала, в отдельных случаях комбриги не владели обстановкой, а их команды приводили к угрозе для жизни подчиненных.

Сырский подчеркнул, что на этом фоне пришлось принимать кадровые решения.

К слову, более детально о ситуации на фронте можете узнать в материале РБК-Украина.

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