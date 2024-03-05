Чому зміна деяких українських комбригів - гарна новина: пояснення експерта

Зміна окремих українських командирів бригад, які не можуть упоратися зі своїм завданням, є гарною новиною.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив військовий експерт, колишній речник Генштабу Владислав Селезньов.

Він підкреслив, що якщо комбриг не може керувати особовим складом, адекватно оцінювати стан своїх сил та засобів, а також можливості ворога - йому нема чого робити на такій посаді.

"Не знаю, чи були заяви Сирського (про кадрові рішення через непрофесійність комбригів - ред.) конкретні кадрові рішення, але якщо це так, то це хороша новина", - додав експерт.

За словами Селезньова, днями він спостерігав за даними соцопитувань, які свідчать, що ключові застереження громадян від мобілізації стосуються неефективних командирів, які не бережуть людей.

Що говорив Сирський

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав позиції українських військових на сході. За цей час йому вдалося з'ясувати, чому одним бригадам вдається стримувати атаки, а іншим - ні.

За словами генерала, в окремих випадках комбриги не володіли обстановкою, а їхні команди призводили до загрози для життя підлеглих.

Сирський наголосив, що на цьому фоні довелося приймати кадрові рішення.

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