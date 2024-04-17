Почему Запад призывает Израиль не мстить Ирану: объяснение дипломата

Как пояснил дипломат, союзники Израиля помогли стране отразить атаку Ирана, впрочем, участвовать в мести они не заинтересованы, поскольку это будет эскалацией.

"То есть они нам помогли предотвратить атаку. Но это не говорит о том, что они должны вместе с нами атаковать, если мы хотим нанести ответный удар. Это уже нападение на Иран, есть защитные средства и средства нападения, это разные категории. Поэтому все логично объясняется", - пояснил Мил-Ман.

Он отметил, что на Ближнем Востоке военная сила играет большую роль. Если Израиль не ответит на атаку, другие будут считать страну слабой и могут позже прибегнуть к повторному удару. В то же время ответ должен быть продуманным и подготовленным.

Мил-Ман добавил, что не стоит преуменьшать возможности Ирана, поскольку он имеет еще тысячи ракет, которые может запустить в сторону Израиля.

"Это страна, которая имеет огромный вооруженный потенциал. И ракеты среднего радиуса действия, и баллистические ракеты, которые они производят. Это не российского производства, это не северокорейского, это их ракеты, их дроны. И факт, что эти дроны нанесли большой вред украинской армии тоже, и ежедневно наносят вред", - пояснил он.

В ответные должна участвовать международная коалиция

По словам дипломата, ответная реакция должна быть подготовленным комплексом мероприятий в котором примет участие международная коалиция. Все должны понимать, что Иран, как и Россия, как и КНДР несут зло свободному миру. Ось зла требует коалиционного подхода, чтобы предотвратить ее влияние.

"Если это не дойдет до мозгов европейского сообщества, если те политики, которые там находятся, не понимают этого, не понимают, что Украина сейчас ведет страшную войну, которая в принципе защищает их жизнь, они просто следующие на очереди. И если там кто-то этого не понимает, то он допускает серьезную ошибку", - отметил Мил-Ман.

Атака Ирана на Израиль

После удара по иранскому посольству в Сирии, Иран пригрозил Израилю ответом. Атака состоялась в ночь на 14 апреля. Тогда же против Израиля были запущены сотни ракет и дронов, впрочем, большинство было успешно уничтожено. Тель-Авив, со своей стороны, пообещал ответ Ирану за атаку, впрочем, Запад призывает страну избегать эскалации.