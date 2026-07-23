Почему водительское удостоверение не появляется в "Дие": МВД раскрыло схемы мошенников

В Украине распространено онлайн-мошенничество с продажей водительских прав. Такие документы не вносятся в государственные реестры, не отражаются в приложении "Дия" или Кабинете водителя, а их использование может привести к уголовной ответственности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.
Главное:
В сервисных центрах МВД рассказали, что к ним регулярно обращаются граждане с просьбой внести в государственный реестр или обновить водительские права, приобретенные через интернет. Люди объясняют, что такие документы не отображаются онлайн в Кабинете водителя и приложении "Дия".
При проверке администраторы сервисных центров часто обнаруживают, что:
В случае обнаружения поддельных документов сервисные центры МВД уведомляют Национальную полицию для выяснения всех обстоятельств.
В МВД отмечают, что приобретение таких "удостоверений" может привести не только к потере денег и персональных данных, но и к уголовной ответственности за изготовление и использование поддельных документов.
В Главном сервисном центре МВД и Киберполиции также призвали украинцев не выкладывать в интернете фотографии водительского удостоверения без скрытых персональных данных. По словам специалистов, мошенники могут использовать такие данные в своих схемах.
Если хочется поделиться получением первого водительского удостоверения, перед публикацией рекомендуют скрыть или размыть:
Проверить действительность водительского удостоверения, выданного в Украине, можно через онлайн-сервис Главного сервисного центра МВД.
Для этого достаточно ввести серию и номер документа. Сервис покажет дату выдачи, открытые категории и статус удостоверения - действующее, недействительное или аннулированное.
В МВД обратили внимание, что удостоверения, выданные до 2013 года, отсутствуют в современных электронных реестрах. Именно поэтому они не отображаются в Кабинете водителя и приложении "Дия".
Чтобы документ появился в интернете, его необходимо обменять в любом сервисном центре МВД.
В МВД подчеркнули, что в Украине существует только один законный способ получить водительские права.
Для этого необходимо:
После этого удостоверение выдают лично владельцу, а информацию об обучении и сданных экзаменах вносят в государственный электронный реестр. Только после прохождения этой процедуры документ отображается в Кабинете водителя и приложении "Дия".
В ведомстве также призвали не доверять объявлениям, в которых обещают оформить водительское удостоверение "онлайн", "без личного присутствия", "без обучения" или "без сдачи экзаменов". Такие предложения могут быть мошенническими.
О подозрительных сайтах или подобном контенте можно сообщить в киберполицию, подав электронное обращение.
Напомним, Кабмин обновил правила выдачи водительских удостоверений. Для водителей мотоциклов и легковых автомобилей новые удостоверения будут действовать 15 лет, а для водителей грузового и пассажирского транспорта - 5 лет. В то же время все удостоверения, выданные ранее, остаются в силе до истечения указанного в них срока, а при обмене повторно сдавать экзамены не нужно.