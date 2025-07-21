Почему витамин D может быть опасным? Врачи бьют тревогу

В чем риск? Противоречивые данные о витамине D и давлении

Исследования влияния потребления витамина D на наш организм являются достаточно противоречивыми.

С одной стороны, существуют исследования, которые показали, что люди с низким уровнем витамина D, как правило, имеют более высокое артериальное давление. Итак, сначала может показаться, что причиной этого расстройства является не добавка, а сам дефицит. Однако, когда рассматривается, что происходит с людьми, которые регулярно принимают добавки витамина D, появляются смешанные результаты: наблюдаются либо небольшие преимущества, либо же вообще не замечается никаких изменений.

Было обнаружено, что витамин D может помочь снизить артериальное давление, если вы уже страдаете от гипертонии и имеете низкий уровень витамина D. В таких специфических случаях добавка может помочь контролировать артериальное давление, но даже в этих случаях нет 100% гарантии, что она его снизит.

Как правильно потреблять витамин D: советы экспертов

Несмотря на то, что прием добавок витамина D может быть безопасным и целесообразным, важно следовать рекомендациям экспертов, чтобы не переборщить или принимать его неправильно.

Эксперты клиники Майо рекомендуют потреблять витамин D. Они отмечают, что без него кости могут стать мягкими, тонкими и хрупкими, а риск остеопороза возрастает. Поэтому, если вы не получаете необходимых уровней этого витамина из солнечного света или пищи, вам может понадобиться добавка.

В нормальных дозах витамин D является безопасным. Однако, по словам экспертов, прием слишком большого количества добавок может быть вредным и даже смертельным. Это может вызвать расстройство желудка и рвоту, потерю веса и аппетита, мышечную слабость, неспособность четко или быстро мыслить, а также проблемы с сердцебиением. Чрезмерное потребление также связано с образованием камней в почках и повреждением почек.