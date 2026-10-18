Сколько стоит заграничный паспорт в 2026 году: данные ГМС

В Украине загранпаспорт можно оформить за 20 или 7 рабочих дней, а в предусмотренных законом случаях - за три рабочих дня. Цена зависит от срока изготовления документа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины (ГМС).

Сколько стоит загранпаспорт в 2026 году

По данным ГМС, административный сбор за оформление загранпаспорта в подразделениях миграционной службы составляет:

1147 гривен - оформление в течение 20 рабочих дней;

- оформление в течение 20 рабочих дней; 1787 гривен - срочное оформление в течение 7 рабочих дней;

- срочное оформление в течение 7 рабочих дней; 1787 гривен - оформление в течение 3 рабочих дней в случаях, определенных законодательством.

Административный сбор состоит из стоимости административной услуги и бланка паспорта.

Во время оформления документа за 20 рабочих дней услуга стоит 352 гривны, а бланк - 795 гривен.

В случае срочного оформления за 7 или 3 рабочих дня стоимость административной услуги составляет 992 гривны, а бланка - 795 гривен.

В ГМС уточняют, что указанные тарифы касаются оформления паспорта именно в подразделениях миграционной службы. Если документ оформляют в консульском учреждении Украины за границей, уплачивается консульский сбор.

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На сколько лет выдают загранпаспорт

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу оформляется по желанию лица. Детям документ выдают от рождения сроком на четыре года, а гражданам в возрасте от 16 лет - на десять лет.

В то же время гражданин Украины не может иметь больше двух действующих загранпаспортов.

Где оформить загранпаспорт

Для получения документа необходимо подать нужные документы в одно из следующих учреждений:

территориальный орган или подразделение Государственной миграционной службы;

центр предоставления административных услуг (ЦНАП);

центр обслуживания "Паспортный сервис" ГП "Документ".

Украинцы, проживающие за границей, могут обратиться в соответствующее дипломатическое учреждение Украины.

При оформлении заявления производится сканирование отпечатков указательных пальцев рук. У детей эта процедура осуществляется с 12 лет.

Перед подписанием заявления-анкеты следует проверить правильность персональных данных, особенно написание имени и фамилии латиницей. После изготовления паспорта его получают в том органе, на который подавали документы, предъявив паспорт гражданина Украины.