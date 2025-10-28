ua en ru
Почему украинцы в Молдове голосуют за пророссийские силы, - объяснение посла

Вторник 28 октября 2025 09:50
Почему украинцы в Молдове голосуют за пророссийские силы, - объяснение посла
Автор: Милан Лелич, Ірина Глухова

Национальные меньшинства в Молдове, в том числе и этнические украинцы, поддерживают на выборах пророссийские силы из-за планомерной русификации, которая проводилась в советское время, а также использования русского языка в обучении.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал посол Украины в Молдове Паун Роговей.

"Основным идеологическим элементом в политике бывшего СССР было создание своеобразного "советского человека". Под прикрытием этого уничтожалось все, что связано с идентичностью разных народов. Молдова, к сожалению, тоже проходила через это", - сказал посол.

Кроме того, отметил дипломат, уже в независимой Молдове у власти определенное время находились коммунисты и социалисты, идеология которых базировалась на особой "дружбе" с Россией. В частности, сильные позиции они имели на юге Молдовы, в Гагаузии.

"И на севере Молдовы это должно происходить, там, где живут в том числе этнические украинцы, которые в течение многих десятилетий русифицировались. То есть сохранилась своеобразная "капсула времени", - рассказал Роговей.

Дипломат назвал еще один фактор, который способствует российскому влиянию на этнических украинцев Молдовы - использование русского языка, в частности в школьном обучении.

"Я был потрясен, когда увидел, что во всех регионах, где живут национальные меньшинства, не только украинское, все школы - с преподаванием на русском языке", - сказал Роговей.

"Традиционно в регионах, где жили и живут национальные меньшинства, в том числе и украинское, с помощью этого инструмента, языка, туда проникали именно эти пропагандистские, антиевропейские идеи", - добавил посол.

По словам дипломата, власти Молдовы понимают эту проблему, поэтому он уверен, что переход на родной язык преподавания в регионах компактного проживания украинцев состоится.

Выборы в Молдове

28 сентября 2025 года в Молдове состоялись парламентские выборы, которые определили дальнейший курс страны между ЕС и Россией.

Проевропейская партия президента Майи Санду "Действие и солидарность" (PAS) получила около половины голосов и сохранила большинство в парламенте.

Ее главным оппонентом стал пророссийский блок Patriotic Electoral Bloc, который занял второе место.

Подробнее о выборах в Молдове - читайте в материале РБК-Украина.

