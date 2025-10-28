ua en ru
Чому українці в Молдові голосують за проросійські сили, - пояснення посла

Вівторок 28 жовтня 2025 09:50
Чому українці в Молдові голосують за проросійські сили, - пояснення посла Фото: посол пояснив, чому українці в Молдові голосують за проросійські сили (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Ірина Глухова

Національні меншини в Молдові, зокрема й етнічні українці, підтримують на виборах проросійські сили через планомірну русифікацію, яка проводилася за радянських часів, а також використання російської мови в навчанні.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів посол України в Молдові Паун Роговей.

"Основним ідеологічним елементом в політиці колишнього СРСР було створення своєрідної "радянської людини". Під прикриттям цього знищувалося все, що пов’язано з ідентичністю різних народів. Молдова, на жаль, теж проходила через це", - сказав посол.

Крім того, відзначив дипломат, вже у незалежній Молдові при владі певний час знаходилися комуністи і соціалісти, ідеологія яких базувалася на особливій "дружбі" з Росією. Зокрема, сильні позиції вони мали на півдні Молдови, в Гагаузії.

"І на півночі Молдови це має відбуватися, там, де живуть в тому числі етнічні українці, які протягом багатьох десятиліть русифікувалися. Тобто збереглася своєрідна "капсула часу", - розповів Роговей.

Дипломат назвав ще один фактор, який сприяє російському впливу на етнічних українців Молдови - використання російської мови, зокрема в шкільному навчанні.

"Я був приголомшений, коли побачив, що у всіх регіонах, де живуть національні меншини, не тільки українська, всі школи - з викладанням російською мовою", - сказав Роговей.

"Традиційно в регіонах, де жили і живуть національні меншини, зокрема й українська, за допомоги цього інструменту, мови, туди проникали саме ці пропагандистські, антиєвропейські ідеї", - додав посол.

За словами дипломата, влада Молдови розуміє цю проблему, тож він впевнений, що перехід на рідну мову викладання в регіонах компактного проживання українців відбудеться.

Вибори у Молдові

28 вересня 2025 року в Молдові відбулися парламентські вибори, які визначили подальший курс країни між ЄС та Росією.

Проєвропейська партія президентки Майї Санду "Дія і солідарність" (PAS) здобула близько половини голосів і зберегла більшість у парламенті.

Її головним опонентом став проросійський блок Patriotic Electoral Bloc, який посів друге місце.

Детальніше про вибори у Молдові - читайте у матеріалі РБК-Україна.

