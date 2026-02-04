Почему украинские дроны не боятся морозов? Стало известно, как ВСУ "утепляют" БПЛА

Украинские военные нашли неожиданный способ защищать дроны от холода.
Как передает РБК-Украина, об этом изданию Business Insider рассказал командир украинского подразделения БПЛА.
Зимой на фронте есть особые условия использования дронов. Еще бы, когда термометр показывает ниже нуля, техника становится очень уязвимой. Из-за мороза у батарей дронов падает напряжение, что уменьшает дальность полета и эффективность беспилотников.
Чтобы решить эту проблему, украинские военные нашли оригинальный способ для обогрева аккумуляторов. В частности, батареи дронов они обертывают одноразовыми стельками для обуви с подогревом. Эти химические грелки, которые обычно покупают для обогрева ног в берцах, оказались идеальной термозащитой для литиевых батарей.
Как это работает на практике:
Как оказалось, такой способ не ухудшает характеристики беспилотника и не делает его тяжелее.
"Батареи дронов естественно нагреваются во время полета, но в сильный мороз возникает необходимость в дополнительном источнике тепла", - утверждает один из командиров украинского подразделения БПЛА.
По его словам, благодаря использованию стелек для обуви с подогревом удается избежать падения напряжения и снижения дальности полета.
Кстати, изобретательность операторов дронов не ограничивается стельками.
Например, подполковник подразделения радиоэлектронной борьбы Национальной гвардии Украины по имени Юрий поделился с журналистами, что бойцы часто используют небольшие контейнеры с подогревом для сохранения тепла батарей дронов и радиостанций. Такие контейнеры обычно применяют для хранения горячих продуктов.
Это изобретение помогает украинским военным поддерживать боевую эффективность дронов даже в суровых зимних условиях.
Напомним, что начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат рассказал об особенностях применения дронов Россией. По его словам, "Шахеды" эволюционировали и стали на сегодняшний день главной воздушной угрозой для Украины.
Кстати, президент Украины Владимир Зеленский приказал усилить противодроновую защиту прифронтовых городов, чтобы россияне не могли больше использовать их для атак на гражданских.