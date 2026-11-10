Почему в Украине отказывают в аренде жилья семьям с детьми: исследование

Почти половина украинцев, арендовавших жилье с детьми, сталкивались с трудностями при поиске квартиры или дома. В то же время, распространенные опасения собственников относительно возможного повреждения имущества детьми не всегда подтверждаются опытом арендаторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты исследования OLX Недвижимость.

Насколько сложно арендовать жилье с детьми

По результатам опроса долгосрочная аренда остается актуальной для значительной части украинцев. В частности, 51% респондентов уже арендовали жилье или находились в процессе оформления аренды.

Еще 19% планировали арендовать квартиру или дом в течение ближайших 2-3 месяцев, а 14% - в течение 4-6 месяцев.

При этом 51% опрошенных имели опыт аренды жилья с детьми. Однако для многих семей поиск сопровождался трудностями.

В частности:

41% респондентов отметили, что сталкивались с определенными трудностями;

респондентов отметили, что сталкивались с определенными трудностями; 8% назвали поиск жилья очень сложным;

назвали поиск жилья очень сложным; 34% ответили, что арендовать жилье с детьми было очень сложно;

ответили, что арендовать жилье с детьми было очень сложно; 16% сообщили, что нашли жилье легко.

Таким образом, в общей сложности 49% опрошенных, имевших опыт аренды с детьми, столкнулись с трудностями разной степени.

По словам руководительницы развития продаж OLX Недвижимость Оксаны Остапчук, одной из причин могут быть предупреждение владельцев по отношению к семьям с детьми.

"На рынке аренды до сих пор можно встретить предупреждение, что наличие детей автоматически означает более высокий риск повреждения жилья. Однако на практике ответственность арендаторов гораздо больше зависит от самих людей, их отношения к чужому имуществу и соблюдения договоренностей, чем от того, есть ли в семье ребенок", - пояснила она.

Эксперт добавила, что такие опасения не только усложняют поиск жилья для семей, но и сужают круг потенциальных арендаторов для самих собственников.

Как часто дети повреждают съемное жилье

Исследование также показало, что большинство опрошенных не сталкивались с серьезными повреждениями имущества из-за детей.

В частности, 56% респондентов сообщили, что таких случаев вообще не было. Еще 35% отметили, что случались лишь незначительные повреждения.

О серьезных повреждениях жилья или имущества детьми рассказали 8% опрошенных.

Следовательно, результаты опроса не подтверждают предположение, что проживание семьи с детьми обязательно приводит к повреждению арендуемого жилья.

Кто платит за поврежденное имущество

Даже когда повреждения случались, арендаторы и владельцы в большинстве своем находили способ урегулировать ситуацию.

По результатам исследования:

35% респондентов частично заменяли или ремонтировали поврежденные вещи;

респондентов частично заменяли или ремонтировали поврежденные вещи; 29% полностью заменяли поврежденное имущество;

полностью заменяли поврежденное имущество; 19% компенсировали его стоимость;

компенсировали его стоимость; в 14% случаев расходы покрывали на средства залога;

случаев расходы покрывали на средства залога; в 4% случаев собственник жилья не требовал компенсации.

В OLX Недвижимость рекомендуют заранее согласовывать условия ответственности за возможные повреждения и фиксировать их в договоре аренды. Это помогает избежать недоразумений и защитить интересы обеих сторон.

Помогают ли риелторы найти жилье

При поиске квартиры или дома часть арендаторов обращается к специалистам по недвижимости.

Среди респондентов, у которых был опыт сотрудничества с риелторами, 29% сообщили, что специалист полностью помог найти жилье. Еще 29% отметили, что получили частичную помощь.

Кроме поиска соответствующего варианта, риелтор может помочь обсудить с владельцем условия проживания семьи с детьми, ответственность за имущество и возможные компенсации.

Как свидетельствуют результаты исследования, наличие детей само по себе не означает неизбежного повреждения жилья. Важными для арендаторов и владельцев остаются четкие договоренности и ответственное отношение к имуществу.