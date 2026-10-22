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Главная » Жизнь » Общество

Аренда частных домов перед зимой: какие цены в регионах Украины в 2026 году

09:12 22.10.2026 Чт
3 мин
aimg Татьяна Веремеева
Аренда частных домов перед зимой: какие цены в регионах Украины в 2026 году Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Накануне зимы украинцы активнее ищут дома для аренды, в частности, из-за возможности автономного отопления и водоснабжения во время отключений. Наибольший рост спроса за год был зафиксирован в Черновицкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Недвижимость за сентябрь 2026 года.

Где аренда домов самая дорогая

В Киевской области медианная стоимость долгосрочной аренды дома в сентябре составляла 134 тысячи гривен в месяц. Это на 62% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

На цены оказывает значительное влияние стоимость жилья в столице и пригороде. В частности, летом 2026 года медианная цена аренды дома в Козине превышала 400 тысяч гривен, в Вишенках составляла около 175 тысяч гривен, а в Гатном и Гнидыне - более 100 тысяч гривен.

Дополнительным фактором стоимости является автономность домов, в том числе наличие резервных источников питания и отопления.

На втором месте по стоимости аренды - Закарпатская область, где медианная цена достигла 36 тысяч гривен. За год она выросла на 74%.

В других областях зафиксировали следующие показатели:

  • Днепропетровская - 34 тысячи гривен, рост на 36%;
  • Одесская - 31 тысяча гривен, рост на 1%;
  • Черновицкая - 30,4 тысячи гривен, рост на 15%;
  • Львовская - 29 тысяч гривен, рост на 17%;
  • Ивано-Франковская - 26 тысяч гривен, рост на 44%;
  • Харьковская - 22 тысячи гривен, рост на 83%.

Где спрос на аренду домов вырос больше всего

Несмотря на высокие цены, наибольший рост спроса на долгосрочную аренду домов за год был зафиксирован в западных областях.

Лидером стала Черновицкая область, где количество отзывов на объявление увеличилось на 163% по сравнению с сентябрем 2025 года.

Также значительный прирост показали:

  • Закарпатская область - на 110%;
  • Ивано-Франковская - на 105%;
  • Львовская - на 70%;
  • Киевская - на 34%;
  • Харьковская - на 30%.

В Днепропетровской области количество отзывов на объявление сократилось на 17%, хотя медианная цена аренды за год выросла на 36%.

В Одесской области рынок остался относительно стабильным: и спрос, и медианная стоимость увеличились на 1%. Аренда дома здесь стоила 31 тысячу гривен в месяц.

Почему украинцы ищут дома перед зимой

По данным OLX Недвижимость, в преддверии холодов украинцы все чаще рассматривают частные дома как вариант переезда. Одной из причин является возможность обеспечить альтернативные источники водо- и теплоснабжения при отключении электроэнергии.

Высокие цены на аренду сосредоточены в основном в Киевской области и регионах с крупными областными центрами. В то же время, наибольший рост спроса наблюдается на западе Украины, где на ситуацию, по оценке платформы, влияет фактор безопасности.

Исследование включает данные за сентябрь 2026 года по сравнению с сентябрем 2025 года. В выборку вошли области Украины, кроме АР Крым, Донецкой и Луганской областей.

РБК-Украина ранее писало, что за последние два месяца количество объявлений об аренде квартир в Киеве выросло на 66%, а в Одессе - более чем в три раза. В то же время в Черновцах предложение сократилось на 65%, в Ужгороде - на 61%, а в Ивано-Франковске - на 59%. Эти изменения могут быть связаны с внутренней миграцией и подготовкой украинцев к зиме.

Также мы рассказывали, что нужно проверить перед арендой дома.

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