Чому в Україні відмовляють в оренді житла сім'ям з дітьми: дослідження

Майже половина українців, які орендували житло з дітьми, стикалися з труднощами під час пошуку квартири чи будинку. Водночас поширені побоювання власників щодо можливого пошкодження майна дітьми не завжди підтверджуються досвідом орендарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати дослідження OLX Нерухомість.

Наскільки складно орендувати житло з дітьми

За результатами опитування, довгострокова оренда залишається актуальною для значної частини українців. Зокрема, 51% респондентів уже орендували житло або перебували в процесі оформлення оренди.

Ще 19% планували орендувати квартиру чи будинок протягом найближчих 2-3 місяців, а 14% - упродовж 4-6 місяців.

При цьому 51% опитаних мали досвід оренди житла з дітьми. Однак для багатьох сімей пошук супроводжувався труднощами.

Зокрема:

41% респондентів зазначили, що стикалися з певними труднощами;

респондентів зазначили, що стикалися з певними труднощами; 8% назвали пошук житла дуже складним;

назвали пошук житла дуже складним; 34% відповіли, що орендувати житло з дітьми було не дуже складно;

відповіли, що орендувати житло з дітьми було не дуже складно; 16% повідомили, що знайшли житло легко.

Таким чином, загалом 49% опитаних, які мали досвід оренди з дітьми, зіткнулися з труднощами різного ступеня.

За словами керівниці розвитку продажів OLX Нерухомість Оксани Остапчук, однією з причин можуть бути упередження власників щодо сімей із дітьми.

"На ринку оренди досі можна зустріти упередження, що наявність дітей автоматично означає вищий ризик пошкодження житла. Проте на практиці відповідальність орендарів значно більше залежить від самих людей, їхнього ставлення до чужого майна та дотримання домовленостей, ніж від того, чи є в родині дитина", - пояснила вона.

Експертка додала, що такі побоювання не лише ускладнюють пошук житла для сімей, а й звужують коло потенційних орендарів для самих власників.

Як часто діти пошкоджують орендоване житло

Дослідження також показало, що більшість опитаних не стикалися із серйозними пошкодженнями майна через дітей.

Зокрема, 56% респондентів повідомили, що таких випадків узагалі не було. Ще 35% зазначили, що траплялися лише незначні пошкодження.

Про серйозні пошкодження житла або майна дітьми розповіли 8% опитаних.

Отже, результати опитування не підтверджують припущення, що проживання сім'ї з дітьми обов'язково призводить до пошкодження орендованого житла.

Хто платить за пошкоджене майно

Навіть коли пошкодження траплялися, орендарі та власники здебільшого знаходили спосіб врегулювати ситуацію.

За результатами дослідження:

35% респондентів частково замінювали або ремонтували пошкоджені речі;

респондентів частково замінювали або ремонтували пошкоджені речі; 29% повністю замінювали пошкоджене майно;

повністю замінювали пошкоджене майно; 19% компенсували його вартість;

компенсували його вартість; у 14% випадків витрати покривали коштом застави;

випадків витрати покривали коштом застави; у 4% випадків власник житла не вимагав компенсації.

В OLX Нерухомість рекомендують заздалегідь узгоджувати умови відповідальності за можливі пошкодження та фіксувати їх у договорі оренди. Це допомагає уникнути непорозумінь і захистити інтереси обох сторін.

Чи допомагають рієлтори знайти житло

Під час пошуку квартири або будинку частина орендарів звертається до фахівців із нерухомості.

Серед респондентів, які мали досвід співпраці з рієлторами, 29% повідомили, що спеціаліст повністю допоміг знайти житло. Ще 29% зазначили, що отримали часткову допомогу.

Крім пошуку відповідного варіанта, рієлтор може допомогти обговорити з власником умови проживання сім'ї з дітьми, відповідальність за майно та можливі компенсації.

Як свідчать результати дослідження, наявність дітей сама по собі не означає неминучого пошкодження житла. Важливими для орендарів і власників залишаються чіткі домовленості та відповідальне ставлення до майна.