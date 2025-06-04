Грозит ли Украине топливный кризис и от чего зависит цена на бензин: блиц с Сергеем Куюном

Рынок топлива в Украине за последние три года претерпел кардинальные изменения - новые маршруты, новые поставщики, новые вызовы. Цена бензина на заправках сейчас - это не просто цифра, а отражение курса доллара и мировых рыночных процессов.

Как работает рынок топлива Украины и почему стоимость литра бензина меняется - в блиц-интервью РБК-Украина рассказал директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

Главное

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О ситуации на рынке

- Какие сейчас основные факторы влияют на цены на бензин и дизель в Украине?

- Многие годы факторы неизменны. Первый - это внешний. Мы страна-импортер нефтепродуктов, они к нам поступают почти со всего мира. На пике 2023 года, кажется, топливо из более 25 стран мира было у нас представлено. Соответственно, закупка происходит по мировым ценам. Это фактор номер один.

Фактор номер два - это валюта. Поскольку топливо - импортный товар, курс напрямую влияет на цену в гривне.

Иногда включаются другие факторы, внутренние, как то спрос, изменения в налогообложении и тому подобное. Но это локальные случаи. Например, сезонность. Традиционно весной спрашиваю, что будет с ценами, потому что, мол, посевная?

Если провести анализ динамики цен на топливо весной или осенью, то мы увидим в примерно одинаковой пропорции рост и снижение цен. Однако внутренняя цена всегда коррелировалась с внешним рынком.

Цены зависят от мировых (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

- Как изменился украинский рынок топлива за последний год - с точки зрения импорта, логистики, запасов?

- В целом рынок изменился с 2022 года радикально. Если говорить об источниках поставок, то рынок развернулся на 180 градусов - доминирование России и Беларуси изменилось на поставки через границу с Европой, через которую топливо попадает в Украину со всего мира. Есть вообще экзотические производители, как США, дизельным топливом оттуда торгует сеть UPG. Были за последние три года поставки из Кувейта, Саудовской Аравии, даже из Канады, из скандинавских стран. То есть первое что изменилось, это география.

Второе, логистика. Если раньше мы все получали по железной дороге из той же России и Беларуси, то топливо едет водой, бензовозами, по железной дороге. Да, железная дорога остается самой большой, но это не 100%, как было в 2021-м году, а около 40%.

Автомобильным транспортом или бензовозами вообще никто не импортировал, а в 2022 году доля этих поставок была более 50%.

За последние три года эта новая система поставок успела эволюционировать. В частности, произошла кристаллизация ключевых поставщиков. То есть если в 2022-2023 годах покупали где только могли, потому что был дефицит, высокая цена, а соответственно экономически проходило все. Но по мере того, как рынок наполнился топливом и даже появился профицит, начали выживать сильнейшие.

А наиболее конкурентный на топливном рынке тот, кто географически ближе. Все решает логистика. В 2024-м году произошла кристаллизация поставщиков: бензины нам поставляет уже не 20, фактически четыре страны-производителя - Румыния, Польша, Литва и в небольших объемах Германия.

По дизельному топливу, в принципе, то же самое. То есть доминирует Польша, Румыния, несколько идет из Словакии, много приходит с Юга - Греция и Турция.

То есть цены закупочные цены лишились спекулятивной составляющей, а количество поставщиков сократилось до минимума.

Эволюционировала и логистическая система. С 2022 года очень выросли железнодорожные перевозки. Это произошло благодаря развитию пограничной инфраструктуры - пунктов по переливу топлива из европейских цистерн в украинские. Нарастили мощность, сформировали парк вагонов (а это европейские и украинские цистерны), синхронизировали работу железнодорожники разных стран.

И поэтому этот более дешевый и производительный транспорт вернул себе утраченные позиции в импорте топлива. Одновременно потеряли свой вес бензовозы, перевозка которыми наиболее дорогая.

Именно этим был характерен последний год.

- А какова ситуация с запасами?

Ситуация очень прагматичная: никто ничего не хранит. Весь продукт находится "на колесах", поскольку враг держит под прицелом нефтебазы.

Трагедии в отсутствии запасов нет. Сформирован такой транспортный парк и такая транспортная инфраструктура, что любой объем горючего рынок может привести в самые сжатые сроки. Не будет преувеличением сказать, что транспортных мощностей хватит на поставку вдвое больших объемов, чем мы потребляем.

Международный контекст

- Как влияет ситуация на мировом рынке нефтепродуктов на цены в Украине?

- Она влияет непосредственно, потому что по таким ценам мы будем покупать топливо. Но если мы говорим о прогнозах, то это абсолютное неблагодарное дело и думаю не сильно ошибусь, если скажу, что в течение последних трех лет все прогнозисты прогорели.

Наиболее запомнилось, как накануне введения Европой эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов из России многие прогнозировали коллапс и взлет цен. А что по факту? Цены не просто не выросли, они упали, потому что все готовились и привезли очень много топлива, которое в дальнейшем обвалило рынки.

Таких досадных для прогнозистов ситуаций было на самом деле много. Ценообразование на энергоносители очень сложное, потому что влияю экономические, политические и даже природные факторы, предсказать которые все вместе невозможно.

Мировой рынок прогнозировать трудно (Фото: Getty Images)

- Какую роль играет курс доллара в ценообразовании на топливо?

- Скажу так: каждая гривна в курсе доллара - это примерно 80 копеек в цене на бензин или дизельного топлива.

Сам мировой рынок нефти и нефтепродуктов работает в долларах. Однако в евро установлен акцизный сбор на топливо в Украине. Поэтому курс евро тоже влияет на цену, но не так существенно.

Курс доллара влияет на цены (Фото: Getty Images)

Риски и прогнозы

- Есть ли риск топливного кризиса или дефицита летом 2025 года?

- Это полностью исключено. Это, пожалуй, одно из немногих, что можно абсолютно уверенно утверждать.

Потому что создана такая транспортная инфраструктура, которая способна привезти горючего в два раза больше, чем нам нужно. Количество бензовозов у нас выросло с 2021 года в четыре раза. Это тысячи машин. Это отработанная логистика железной дороги. Трансграничная инфраструктура очень мощная и разветвленная. Все работает как часы.

Сформированы источники поставок. Почему произошел кризис в 2022 году? Не в последнюю очередь из-за того, что никто не знал, куда бежать в той Европе? За исключением разве что ОККО, никто никогда не покупал на Западе, все покупали на Востоке и Севере - в России и Беларуси.

Кроме того, ты не можешь в Европе прийти на нефтеперерабатывающий завод или к трейдеру и сказать: "Дайте мне топливо". Во-первых, там тебя никто не ждет. Во-вторых, тебя будут проверять. То есть комплаенсы банковские, корпоративные. Это сложно и не быстро.

Сегодня это все уже сделано. В любое время ты можешь увеличить объем своего заказа и достаточно оперативно его получить.

- Какие прогнозы по ценам на бензин и дизель до конца лета/года?

- Прогнозировать дело абсолютно неблагодарное. Все быстро меняется. Завтра опять Трамп не с той ноги встанет, и цены куда-то полетят.

Если говорить глобально, нет признаков того, что нефть будет дорожать. Сырья и топлива очень много. В Европе, например, очень много бензина, его перепроизводство, цены на него падают. Нефтеперерабатывающие заводы закрываются из-за этого.

Я думаю, что ближайшие месяцы должны быть достаточно стабильными, без взлетов и падений.

- Могут ли новые удары по инфраструктуре повлиять на обеспечение топливом?

- Нет. В отличие от энергетической системы, которая имеет крупные узлы (ТЭС, ГЭС и т.д.) и поэтому является уязвимой, система нефтепродуктообеспечения максимально децентрализована. Если раньше такими узлами были нефтеперерабатывающие заводы, или крупные нефтебазы, то их сегодня нет. И это то, что желательно сделать и в энергетике.