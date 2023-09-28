Глава "Нафтогаза" пояснил сохранение транзита российского газа во время войны

НАК "Нафтогаз Украины" поддерживает транзит российского газа во время войны исключительно в интересах европейских партнеров. Но контракт не будет продлен после 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы "Нафтогаза Алексея Чернышова изданию Newsweek .

"Единственная причина, по которой мы все еще технически это делаем, - это просто поддержка европейских стран, особенно стран, не имеющих выхода к морю. Некоторые страны имеют ограниченный доступ к другим каналам, например, чехи, австрийцы, венгры, словаки и другие. Это очень важный вопрос", - сказал он.

Украину не устраивает нелепое положение дел. "Мне задавали такой вопрос: "Как ты можешь работать со своим врагом прямо сейчас?" Ну, в каком-то смысле, как можно продолжать потреблять российский газ? Мы делаем это только для вас, чтобы вы не замерзли", - сказал Чернышов.

После остановки и подрыва газопровода "Северный поток", идущего в Германию, украинский маршрут и "Турецкий поток" остаются двумя оставшимися путями доставки российского природного газа на континент.

Как отмечает Newsweek, украинский маршрут выжил, несмотря на российскую войну на уничтожение. Симбиоз продолжается, даже несмотря на то, что Москва пытается разрушить и стереть с лица земли украинское государство, а Киев пытается изгнать российские войска со своей территории.

Срок действия транзитного контракта, подписанного в 2019 году между "Нафтогазом" и "Газпром", истекает в следующем году. Надежды на его возобновление, похоже, нет.

"Любые коммерческие, практические или договорные отношения между сторонами в таких условиях невозможны", - сказал Чернышов, отвечая на вопрос, возможно ли продление сделки.

Планы Европы

Неизбежное закрытие украинского маршрута ставит серьезные вопросы перед европейскими странами, пытающимися отказаться от импорта российских энергоносителей. В отличие от угля и нефти, импорт российского природного газа никогда не попадал под санкции Европейского Союза, отражая его важность для экономики ЕС.

У ЕС есть план по поэтапному отказу от всего российского природного газа к 2027 году. Чернышов считает, что это слишком медленный процесс. "Мы бы приветствовали, чтобы это произошло раньше", - сказал он.