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Почему цены в Украине все еще растут: НБУ назвал главные причины

16:15 10.06.2026 Ср
2 мин
За что украинцам приходится платить все больше и больше?
aimg Мария Науменко
Фото: инфляция в Украине замедлилась, однако украинцы продолжают ощущать рост цен в магазинах (Getty Images)

Инфляция в Украине начала замедляться, но цены на отдельные продукты и услуги продолжают расти. В НБУ объяснили, что именно толкает их вверх.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Национального банка Украины относительно уровня инфляции в мае 2026 года.

В НБУ объяснили, что цены в Украине продолжают расти прежде всего из-за подорожания электроэнергии, топлива, логистики и зарплат. Из-за этого бизнес вынужден закладывать дополнительные расходы в стоимость товаров и услуг.

Несмотря на это, общая инфляция в мае начала замедляться. По данным Госстата, в годовом измерении она составила 8,2%, хотя этот показатель оказался несколько выше, чем ожидал Нацбанк.

Для покупателей наиболее заметными стали изменения цен на продукты. В частности, медленнее дорожали свинина и курятина, а яйца даже подешевели благодаря увеличению предложения. Также снизились цены на яблоки, а огурцы росли в цене не так быстро, как раньше.

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В то же время гречка и пшено продолжили дорожать. В НБУ объясняют это ограниченным предложением на рынке и высокими затратами на переработку.

Среди продуктов, которые больше всего прибавили в цене, - подсолнечное масло, хлеб, рыба и морепродукты. На их стоимость повлияли более дорогое топливо, логистика и сырье.

Что еще подорожало?

Рост цен коснулся не только магазинов. В мае украинцам приходилось больше платить за некоторые транспортные услуги, ремонт и обслуживание автомобилей, курсы вождения, а также услуги в сфере красоты и отдыха.

В ряде городов продолжил дорожать и проезд в общественном транспорте.

Отдельно в Нацбанке обратили внимание на цены на топливо. Бензин в мае продолжил дорожать, хотя дизельное топливо и автогаз несколько подешевели.

"Общая инфляция ожидаемо замедлилась под влиянием сезонных факторов, однако фундаментальное ценовое давление сохранялось из-за дальнейшего роста расходов бизнеса на оплату труда, энергоресурсы и логистику", - подытожили в НБУ.

Напомним, по данным Госстата, в мае 2026 года потребительские цены в Украине выросли на 0,9% по сравнению с апрелем, тогда как годовая инфляция замедлилась до 8,2% против 8,6% месяцем ранее.

Больше всего за месяц подорожали фрукты - на 11,1%, а также проезд в автомобильном пассажирском транспорте - на 2,7%.

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