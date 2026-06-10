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Хлеб, яйца, гречка: где в супермаркетах самые низкие цены 10 июня (сравнение)

14:55 10.06.2026 Ср
2 мин
Покупать все в одном магазине больше не выгодно?
aimg Мария Кучерявец
Хлеб, яйца, гречка: где в супермаркетах самые низкие цены 10 июня (сравнение) Фото: начало лета традиционно вносит коррективы в потребительскую корзину украинцев (Getty Images)
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Стоимость стандартного набора продуктов остается одним из ключевых вопросов для украинцев. Даже на базовых товарах разница в цене иногда достигает нескольких десятков гривен.

РБК-Украина проанализировало самые низкие актуальные ценники на основные товары в популярных супермаркетах, чтобы выяснить, где сейчас выгоднее всего делать покупки.

Главное:

  • Хлеб: стоимость половинки нарезанного хлеба варьируется от 27,20 до 34,40 грн в зависимости от торговой сети и производителя.
  • Гречка: цена за килограмм крупы существенно варьируется по супермаркетам, колеблясь в пределах от 65,90 до 78,49 грн.
  • Яйца: стоимость десятка яиц 1-й категории варьируется в диапазоне от 49,90 до 63,50 грн.
  • Молоко: цена на 900-граммовую упаковку молока варьируется от 34,79 до 44,99 грн в зависимости от бренда и показателей жирности.
  • Масло: стоимость подсолнечного рафинированного масла (0,5 л) варьируется от 46,90 до 65,41 грн у разных ритейлеров.

Для сравнения были взяты самые дешевые доступные предложения в каждой ниже приведенной сети. В случае с хлебом анализировалась стоимость половинки буханки.

Хлеб

Самая низкая цена на половинку "черного" украинского хлеба среди проанализированных сетей зафиксирована в АТБ, тогда как самый дорогой вариант предлагает Auchan.

  • "Сильпо" (475 г) - 27,59 грн;
  • АТБ (450 г) - 27,20 грн;
  • Novus (475 г) - 27,49 грн;
  • "Ашан" (475 г) - 34,40 грн.

Хлеб, яйца, гречка: где в супермаркетах самые низкие цены 10 июня (сравнение)

Фото: актуальные цены (среди самых низких) на популярные продукты в супермаркетах по состоянию на 10 июня (инфографика РБК-Украина)

Гречка

Самую дешевую гречку весом 1 кг можно приобрести в АТБ, а самую высокую цену предлагает "Сильпо".

  • "Сильпо" - 78,49 грн;
  • АТБ - 65,90 грн;
  • Novus - 65,99 грн;
  • "Ашан" - 75,30 грн.
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Яйца

Самая низкая цена на десяток яиц первой категории зафиксирована в АТБ.

  • "Сильпо" 58,79 грн;
  • АТБ - 49,90 грн;
  • Novus - 55,49 грн;
  • "Ашан" - 63,50 грн.

Молоко

Самое дешевое ультрапастеризованное молоко среди проанализированных предложений продается в "Сильпо", а самое дорогое - в Novus.

  • "Сильпо" - 3,2% жирности (900 г) - 34,79 грн;
  • АТБ - 2,5% жирности (0,9 кг) - 40,60 грн;
  • Novus - 2,6% жирности (900 г) - 44,99 грн;
  • "Ашан" - 2,6% жирности (900 г) - 39,90 грн.

Подсолнечное масло

Самую низкую цену на рафинированное подсолнечное масло объемом 0,5 л предлагает Auchan.

  • "Сильпо" - 53,99 грн;
  • АТБ - 53,13 грн;
  • Novus - 65,41 грн;
  • "Ашан" - 46,90 грн.
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