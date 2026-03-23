Почему Трамп отказался от ударов по электростанциям Ирана: объяснение эксперта

14:48 23.03.2026 Пн
2 мин
Эксперт раскрыл, что стоит за этим решением
aimg Ірина Глухова aimg Роман Кот
Почему Трамп отказался от ударов по электростанциям Ирана: объяснение эксперта Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Решение президента США Дональда Трампа отложить удары по энергетике Ирана могло быть обусловлено как оценками разведки, так и международным давлением.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

Читайте также: Иран угрожает заминировать весь Персидский залив и назвал условие

"Я на тысячу процентов уверен, что это как результат аналитики от американского разведывательного сообщества, так и результат давления соседей. Потому что это сумасшедший шаг, который ничего не приносил, ничего не добавлял и не приближал ни Штаты, ни никого вообще к цели, а одновременно создавал новые вызовы", - пояснил он.

По словам эксперта, сейчас маловероятно, что Иран пойдет на деэскалацию конфликта.

"Они (иранские лидеры - ред.) увидели, что, в принципе, стратегия хоть как-то работает. То есть увеличить цену за войну и представить себя сумасшедшим, готовым на все игроком. Разговоры о компенсации такие, а на самом деле они требуют гарантий безопасности. А им никто этого дать не может. Поэтому у них сейчас шанс сжать тем, что есть", - отметил Данилов.

Напомним, 22 марта американский президент пригрозил Ирану ударами по электростанциям, если Тегеран не восстановит свободу судоходства через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом для мирового экспорта нефти.

В ответ иранская сторона пригрозила нанести новые удары по американской и не только инфраструктуре на Ближнем Востоке.

Уже 23 марта Трамп заявил, что США и Иран якобы провели "очень плодотворные и конструктивные переговоры" по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, после чего поручил Пентагону отложить удары по иранской энергетической инфраструктуре на пять дней.

Между тем в Иране отрицают контакты с Трампом, утверждая, что никаких прямых или косвенных контактов с США не было.

Там также заявили, что Вашингтон "потерпел поражение" после иранских предупреждений, а сам Трамп якобы "отступает".

