Почему Трамп отказался от ударов по электростанциям Ирана: объяснение эксперта
Решение президента США Дональда Трампа отложить удары по энергетике Ирана могло быть обусловлено как оценками разведки, так и международным давлением.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.
"Я на тысячу процентов уверен, что это как результат аналитики от американского разведывательного сообщества, так и результат давления соседей. Потому что это сумасшедший шаг, который ничего не приносил, ничего не добавлял и не приближал ни Штаты, ни никого вообще к цели, а одновременно создавал новые вызовы", - пояснил он.
По словам эксперта, сейчас маловероятно, что Иран пойдет на деэскалацию конфликта.
"Они (иранские лидеры - ред.) увидели, что, в принципе, стратегия хоть как-то работает. То есть увеличить цену за войну и представить себя сумасшедшим, готовым на все игроком. Разговоры о компенсации такие, а на самом деле они требуют гарантий безопасности. А им никто этого дать не может. Поэтому у них сейчас шанс сжать тем, что есть", - отметил Данилов.
Напомним, 22 марта американский президент пригрозил Ирану ударами по электростанциям, если Тегеран не восстановит свободу судоходства через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом для мирового экспорта нефти.
В ответ иранская сторона пригрозила нанести новые удары по американской и не только инфраструктуре на Ближнем Востоке.
Уже 23 марта Трамп заявил, что США и Иран якобы провели "очень плодотворные и конструктивные переговоры" по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, после чего поручил Пентагону отложить удары по иранской энергетической инфраструктуре на пять дней.
Между тем в Иране отрицают контакты с Трампом, утверждая, что никаких прямых или косвенных контактов с США не было.
Там также заявили, что Вашингтон "потерпел поражение" после иранских предупреждений, а сам Трамп якобы "отступает".