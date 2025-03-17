Почему Трамп старается не конфликтовать с Путиным: объяснение эксперта

Глава Белого дома Дональд Трамп имеет своеобразную дифференциацию касаемо того, с кем и как вести дела. В случае с диктатором Владимиром Путиным республиканец продолжает давить, но точечно.

Как пояснил Фесенко, есть "акулы", с которыми нужно быть осторожнее и придерживаться определенных правил безопасности, чтобы не идти на прямой конфликт. В случае с Вашингтоном, это правило не касается тех стран, которые зависимы от Соединенных Штатов Америки (США).

"Вот мы (Украина, - ред.) зависим от США в поставках оружия, спутниковой информации. Канада экономически взаимосвязана с США. И он давит. Европа сейчас тоже под угрозой экономической торговой войны", - добавил эксперт.

По словам Фесенко, в случае с Путиным ситуация другая. Трамп продолжает давить на диктатора, но точечно, чтобы не спровоцировать конфликт и продолжать переговорную игру. Речь идет о, например, продлении санкций против России, или же возобновлении поставок оружия Украине.

"Он (Трамп, - ред.) может разозлиться, я не исключаю, он может обидеться на Путина. Вообще Трамп обидчив, такой риск возможен. Но это приведет к тому, что он разочаруется в Путине, не будет верить ему и просто переговорный процесс может прекратиться. Но на сегодня мне кажется, что Путин будет делать все, чтобы не разозлить Трампа. К сожалению, психологически глава Белого дома в эту ловушку попадает", - отметил эксперт.