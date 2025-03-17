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Почему Трамп старается не конфликтовать с Путиным: объяснение эксперта

Понедельник 17 марта 2025 16:05
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Почему Трамп старается не конфликтовать с Путиным: объяснение эксперта Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Соединенных Штатов Америки и Владимир Путин, диктатор (коллаж РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин
Эксперт: Владимир Фесенко

Глава Белого дома Дональд Трамп имеет своеобразную дифференциацию касаемо того, с кем и как вести дела. В случае с диктатором Владимиром Путиным республиканец продолжает давить, но точечно.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил политолог Владимир Фесенко.

Как пояснил Фесенко, есть "акулы", с которыми нужно быть осторожнее и придерживаться определенных правил безопасности, чтобы не идти на прямой конфликт. В случае с Вашингтоном, это правило не касается тех стран, которые зависимы от Соединенных Штатов Америки (США).

"Вот мы (Украина, - ред.) зависим от США в поставках оружия, спутниковой информации. Канада экономически взаимосвязана с США. И он давит. Европа сейчас тоже под угрозой экономической торговой войны", - добавил эксперт.

По словам Фесенко, в случае с Путиным ситуация другая. Трамп продолжает давить на диктатора, но точечно, чтобы не спровоцировать конфликт и продолжать переговорную игру. Речь идет о, например, продлении санкций против России, или же возобновлении поставок оружия Украине.

"Он (Трамп, - ред.) может разозлиться, я не исключаю, он может обидеться на Путина. Вообще Трамп обидчив, такой риск возможен. Но это приведет к тому, что он разочаруется в Путине, не будет верить ему и просто переговорный процесс может прекратиться. Но на сегодня мне кажется, что Путин будет делать все, чтобы не разозлить Трампа. К сожалению, психологически глава Белого дома в эту ловушку попадает", - отметил эксперт.

Перепалка в Белом доме

28 февраля президент Владимир Зеленский посетил Вашингтон. Во время переговоров с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме произошел спор о полномасштабной войне и якобы "неблагодарности" Киева. После этого Зеленский досрочно уехал из Белого дома, а Трамп обвинил его в том, что он якобы не готов к миру.

Уже 5 марта в Белом доме заявили, что Украина и США обсуждают дату и место встречи для переговоров о прекращении войны. Встреча делегаций состоялась 11 марта.

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Владимир Путин Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
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