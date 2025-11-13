Почему свет выключают не везде? Минэнерго объяснило, как составляют графики по областям

В Украине продолжают действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Причиной стали масштабные разрушения энергетической инфраструктуры после российских ракетно-дронных атак в октябре-ноябре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Украины.
По данным Минэнерго, обстрелы привели к значительным потерям мощностей генерации, передачи и распределения электроэнергии. Из-за этого в некоторых регионах образовался существенный энергодефицит.
"Поскольку энергосистема Украины является объединенной, дефицит мощности в отдельных регионах влияет на всю систему. Невозможность обеспечить всех потребителей заставляет вводить аварийные или почасовые отключения", - отметили в ведомстве.
Энергетики отмечают, что сколько электроэнергии произведено, столько же должно быть потреблено в этот момент - даже несколько процентов дисбаланса могут вызвать аварию. Поэтому графики отключений помогают равномерно распределять доступную электроэнергию между населением и бизнесом.
Уровень разрушений энергетических объектов в регионах различается. Там, где инфраструктура получила значительные повреждения, возникает дефицит мощности, который частично компенсируют за счет других областей.
Передача электроэнергии между регионами осуществляется по магистральным и распределительным сетям. В то же время энергосистема Украины не была спроектирована для работы в условиях войны, поэтому ее возможности передавать большие объемы энергии на сотни километров - ограничены.
Поэтому, чтобы избежать перегрузок сетей, в некоторых областях, которые расположены на пути от электростанций или межгосударственных интерконнекторов к обесточенным регионам, также вводят ограничения.
В регионах, через которые такая передача не осуществляется, отключения могут быть минимальными или вообще отсутствовать. В отдельных случаях там даже наблюдается профицит электроэнергии, которую технически невозможно передать в пострадавшие области.
Решение об объеме ограничений принимает НЭК "Укрэнерго", которая определяет, сколько очередей отключений должно быть в каждом регионе.
Операторы систем распределения (ОСР) разрабатывают графики для своих областей, согласовывают их с областными военными администрациями и следят за справедливым распределением нагрузки - чтобы у всех потребителей была примерно одинаковая продолжительность и очередность отключений.
Контроль за соблюдением этих принципов осуществляет Госэнергонадзор.
Во время действия графиков не обесточиваются объекты критической инфраструктуры - больницы, водоканалы, предприятия оборонного сектора, теплоснабжения.
Импорт важен для стабилизации баланса, однако его возможности также ограничены технически - из-за пропускной способности магистральной и распределительных сетей.
"Укрэнерго" уже согласовало увеличение максимальной мощности импорта в декабре до 2300 МВт, но даже это не может полностью отменить отключения.
При этом ограничения не применяются к потребителям, которые выполняют условия постановления Кабмина №1127 об особенностях импорта электроэнергии в условиях военного положения.
Продолжительность отключений может меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Если потребление растет или случается авария - применяются графики аварийных отключений (ГАО), которые вводятся немедленно, независимо от графиков почасовых отключений (ГПВ).
Продолжительность ГПВ может меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Если после ремонтов мощность увеличивается - отключения могут сокращаться или временно отменяться.
Применение графиков отключений регулируют следующие документы:
Также мы писали, что по словам главы "Укрэнерго" Виталия Зайченко ситуация в энергосистеме Украины в ближайшие дни будет оставаться сложной, но в течение нескольких недель ожидается ее улучшение, если не будет новых серьезных ударов со стороны РФ.