Может закончиться штрафом: полиция напомнила, как правильно выгуливать собак
Владельцам собак стоит быть особенно внимательными. За нарушение правил выгула животных могут оштрафовать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киевской области.
Владельцам домашних животных напоминают об обязательных правилах выгула, которых следует придерживаться, чтобы избежать административной ответственности:
- собак разрешено выгуливать только на поводке;
- крупные породы - обязательно в наморднике;
- в общественном транспорте животных перевозят в контейнерах или на задней площадке трамвая/троллейбуса;
- запрещено заходить с животными в магазины, кафе, больницы и другие общественные места, кроме специализированных заведений или с собакой-поводырем.
В полиции подчеркивают: владелец несет ответственность за безопасность своего любимца, людей, других животных и имущества. В случае нарушений предусмотрена административная ответственность.
О случаях нарушений просят сообщать по номерам: 102 или 112.
Напомним, в Украине действуют четкие правила содержания и выгула собак, нарушение которых может повлечь административную, гражданскую или уголовную ответственность. Владельцев могут оштрафовать за выгул без поводка и намордника, неуборку за животным, посещение запрещенных мест и тому подобное. В случае причинения вреда - предусмотрена компенсация, а в случаях жестокого обращения - даже заключение в тюрьму.
Ранее РБК-Украина писало, сколько раз в день нужно выгуливать собаку для ее физического и психического здоровья. Ветеринары советуют минимум две полноценные прогулки, а для активных пород - три-четыре. Прогулки важны не только для туалета, но и для социализации, стимуляции и профилактики проблем с поведением.
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