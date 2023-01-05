ua ru
Чт, 05 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Похолодание повышает потребление: в "Укрэнерго" оценили состояние энергосистемы в стране

Новина українською →
Четверг 05 января 2023 11:29
Похолодание повышает потребление: в "Укрэнерго" оценили состояние энергосистемы в стране Фото: в "Укрэнерго" оценили состояние энергосистемы в стране (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В результате постепенного снижения температуры и активизации работы промышленности и бизнеса - в Украине растет потребление электроэнергии. До всех областей были доведены лимиты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Укрэнерго".

Лимиты потребления действуют с 8:00 до 23:00. Их превышение приводит к применению аварийных ограничений.

"Сейчас в ночной период электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия потребления",- пишет "Укрэнерго".

Отмечается, что из-за неблагоприятных метеоусловий есть ряд повреждений в распределительных сетях центрального региона, однако ремонтные бригады восстанавливают питание.

"Вчера вечером на востоке страны в результате обстрела россиян поврежден один из объектов энергетической инфраструктуры. Также в прифронтовых регионах на востоке и юге остается сложная ситуация с электроснабжением из-за значительных повреждений электросетей и высокой активности боевых действий", - добавляет пресс-служба.

"Укрэнерго" напоминает о том, что в результате российских обстрелов повреждения объектов генерации и магистральных сетей являются сложными и масштабными, а их восстановление требует времени и ресурсов.

Украинцев призывают разумно потреблять электроэнергию и пользоваться энергоемкими приборами поочередно. Это, в свою очередь, позволяет снизить нагрузку и уменьшить вероятность ограничения потребления.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в YASNO рассказали о ситуации с энергосистемой в Киеве после первого дня отключений за графиками.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго Война в Украине
NEWS
У России в мае закончатся "Шахеды"? Что известно о запасах иранских дронов
У России в мае закончатся "Шахеды"? Что известно о запасах иранских дронов
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет