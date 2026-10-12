Почему скандал с Южной Кореей никак не закончится: ответ Сибиги

По словам главы МИД, украинская сторона знала о решении Южной Кореи временно отозвать своего посла. В то же время, Киев также приглашал южнокорейского дипломата на разговор.

Сибига подчеркнул, что Украина не считает ситуацию нерешенной. По его словам, причиной разногласий стала разная трактовка этапов конфиденциальности во время передачи военнопленных.

"Мы считаем, что ситуация исчерпана", – заявил министр.

В то же время Сибига заверил, что Украина выполнила все свои обязательства. В частности, Киев передал Южной Корее двоих военнопленных, назвав это жестом доброй воли.

"Украина соблюдает Женевские конвенции. Украина уважает Конституцию Южной Кореи, согласно которой эти граждане считаются гражданами Южной Кореи. Поэтому мы приняли такое решение", - пояснил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Несмотря на дипломатическое обострение, Сибига считает, что между Киевом и Сеулом есть значительный потенциал для дальнейшего сотрудничества. Он отметил общие интересы и перспективы взаимовыгодных отношений.



"Нас совмещает очень перспективное, взаимовыгодное будущее. Я считаю, что обязательно дипломатия победит в наших отношениях, и эта история останется позади", - подытожил он.

Скандал между Украиной и Южной Кореей

Спор между Украиной и Южной Кореей возник после того, как президент Владимир Зеленский 23 сентября сообщил на Генассамблее ООН о передаче Сеулу двух военных КНДР, взятых в плен украинскими военными в Курской области в январе 2025 года.