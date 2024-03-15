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Почему Шольц отказывается от передачи Украине ракет Taurus: СМИ назвали новую причину

Берлин, Пятница 15 марта 2024 19:59
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Почему Шольц отказывается от передачи Украине ракет Taurus: СМИ назвали новую причину Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Передача Украине дальнобойных ракет Taurus якобы могла бы повлиять на обороноспособность Германии. Причина связана с процессом наведения на цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на t-online.

По информации издания, настоящая причина отказа канцлера Германии Олафа Шольца передавать Украине Taurus была названа в ходе заседания парламентского комитета по вопросам обороны в понедельник, 11 марта.

Во время выступления на заседании генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер выступил с докладом об особенностях такого вооружения.

По его словам, для эффективного использование ракеты необходимо огромное количество данных и специальные компьютерные системы для обработки этих данных, которые есть только у Бундесвера в ограниченном количестве.

Участники заседания, как пишет t-online, рассказали, что передача Украине Taurus привела бы к тому, что Германия не имела доступ к этим системам и существенно подорвала свою обороноспособность.

Еще один источник издания рассказал, что системы "долгое время невозможно будет заменить".

По информации t-online, есть вариант передачи Украине урезанной версии Taurus, без системы наведения. Тогда ракеты стали бы дополнением к Storm Shadow, которые уже есть у ВСУ.

Отказ Шольца от передачи ракет

Напомним, Украина еще в прошлом году запросила у Германии дальнобойные ракеты Taurus, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 500 километров.

Но Берлин отказывается от передачи. Сам канцлер Олаф Шольц выступает против. Он объяснял это тем, что для таких поставок якобы нужно будет присутствие немецких солдат на местах.

Также Шольц заявлял о том, что в случае предоставление ВСУ Taurus ракеты "при неправильном использовании" могут ударить по одной из целей в Москве.

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