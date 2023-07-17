Почему Россия выходит из "зерновой сделки" и сможет ли Украина возить зерно по морю

Почему РФ остановила "зерновую сделку"

17 июля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выступил с заявлением о том, что Россия не будет продолжать участие в Черноморской зерновой инициативе.

При этом он отметил, что Россия якобы немедленно вернется к "зерновому соглашению", если ее условия "будут выполнены".

О том, какие именно условия стали причиной выхода Кремля из сделки, позже заявили в МИД РФ. Так, снова прозвучали тезисы о том, что Запад не выполняет "обещанных договоренностей" в части экспорта российского аммиака, а также не переподключает "Россельхозбанк" к системе SWIFT.

Кроме того, среди названных причин было то, что украинское продовольствие якобы вывозится не в нуждающиеся страны, а в государства с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая ЕС.

В российском МИДе также обратили внимание, что вместе с выходом из зерновой иницативы, они "отзывают" гарантии безопасности для судоходства в Черном море. "Это означает восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории", - было сказано в заявлении ведомства РФ.

Украина готова продолжить работу зернового коридора

Украина не заключала прямого договора с Россией в рамках зерновой инициативы. Поэтому заявление страны-агрессора о выходе из сделки означает срыв договоренностей именно с Турцией и ООН. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский

"У нас были два соглашения: Украина, Турция, ООН; другое соглашение - Россия, Турция, ООН. Поэтому, когда Россия говорит, что она останавливает, - она срывает свои договоренности с Генсеком ООН Гуттеришем и с президентом Эрдоганом. Не с нами. У нас не было никаких с ними договоренностей", - пояснил глава государства.

Владимир Зеленский считает, что даже без России Украина может использовать черноморский коридор - необходимо решение остальных участников "сделки".

"Мы не боимся. К нам обратились компании, которые являются владельцами кораблей. Они сказали, что они готовы, если Украина отпустит, а Турция будет пропускать, - то все готовы продолжать поставки зерна", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины уже официально предложил президенту Турции и генсеку ООН продлить "зерновое соглашение". Он направил официальные письма Эрдогану и Гутеррешу "с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – так, как это надежнее всего".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что РФ "использует голод как инструмент давления", чтобы шантажировать весь мир и преследовать свои интересы. По его словам, непродление соглашения означает, что цены по всему миру снова вырастут. В первую очередь рост цен ощутят страны Африки и Азия.

По поручению президента глава украинского МИД, который сейчас находится с визитом в США, проводит срочные консультации с партнерами относительно следующих шагов после выхода России из "зерновой сделки".

Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что странам союзникам Украины необходимо запустить военный патруль "зерновых коридоров" в ответ на выход РФ из Черноморской инициативы. Он выразил мнение, что сейчас главное - обозначить позицию, что международное право существует, и нарушать его нельзя. А найдутся ли желающие создать условную патрульную полицию - уже другой вопрос.

Реакция ООН

Генсек ООН Антониу Гуттереш выразил "глубокое разочарование" в решении РФ отказаться от продления "зернового соглашения". Он считает, что данный шаг станет "ударом для нуждающихся по всему миру".

"В конечном счете, участие в этих соглашениях - это выбор, но у людей, оказавшихся в тяжелом положении во всем мире, и у развивающихся стран нет выбора. Сотням миллионов людей грозит голод, а потребителям - глобальный кризис стоимости жизни. Они заплатят за это цену", - подчеркнул он.

Гуттереш также заявил, что написал письмо Путину с просьбой продлить сделку. Он обратился с предложениями по сохранению инициативы, в частности о подключении российского банка к SWIFT, и был "глубоко разочарован" тем, что российский диктатор их проигнорировал.

В Турции надеются на возобновление соглашения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган еще на прошлой неделе заявлял, что Владимир Путин якобы согласился продлить "зерновое соглашение", хотя в Кремле это опровергли.

Сегодня после того, как РФ официально объявила о своем решении, Эрдоган отметил, что намерен обсудить этот вопрос с Путиным во время его визита в Турцию в сентябре. А позже турецкий лидер сообщил, что не будет дожидаться встречи, а вскоре планирует провести телефонный разговор с главой Кремля. Саму сделку он назвал "важным дипломатическим успехом".

"Черноморская инициатива вошла в историю как важный дипломатический успех. Отгружено более 33 млн тонн зерновых продуктов. Многим странам удалось предотвратить вовлечение в продовольственный кризис", - сказал Эрдоган.

По мнению Эрдогана, несмотря на сегодняшнее заявление, российский диктатор Владимир Путин хочет, чтобы этот гуманитарный коридор продолжался.

Как реагируют на решение РФ на Западе

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия совершила "очередной акт жестокости", приостановив действие "зернового соглашения". Кремль нанес "еще один удар по наиболее уязвимым слоям населения".

Представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Адам Ходж отметил, что решение России приостановить свое участие в "зерновой сделке" нанесет ущерб миллионам людей по всему миру. По его словам, большая часть зерна поступала в те регионы, которые испытывали наибольшую нехватку продовольствия. При этом доставка зерна на мировые рынки снижала цены на продовольствие для всех.

Великобритания осудила действия российского диктатора, поскольку они могут обречь на голод еще миллионы людей.

"Путин использует продовольствие как оружие. Великобритания решительно осуждает выход России из Черноморской зерновой инициативы. Это решение наносит ущерб беднейшим слоям населения мира", - заявил министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли.

При этом он отверг возражения Кремля, сказав: "Вопреки утверждениям России, ООН и другие партнеры предприняли значительные шаги для обеспечения доступа российского продовольствия на мировые рынки".

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен осудила действия РФ, назвав выход из зернового соглашения "циничным шагом". Она подчеркнула, что Евросоюз продолжит вывозить агропродовольственную продукцию из Украины на мировые рынки "маршрутами солидарности".

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что своим решением Россия демонстрирует отсутствие ответственности за хорошее сосуществование в мире и это является "плохим сигналом".

"Тот факт, что Россия не хочет продлевать соглашение о зерне, посылает плохой сигнал остальному миру. Но все поймут, что за этим стоит, а именно - действия, во многом связанные с тем, что Россия не чувствует себя ответственной за хорошее сосуществование в мире", - сказал он.

Что такое "зерновая сделка"

С начала полномасштабной войны страны Африки остались без украинских поставок зерна и другой агропродукции из-за блокады Россией портов в Черном море. Позже Турция и ООН подписали два отдельных соглашения с Россией и Украиной для создания гуманитарного коридора в Черном море.

Действие инициативы несколько раз продолжалось. Однако каждый раз, перед тем как сроки истекали, РФ заявляла, что не будет продолжать работу "коридора" и пыталась продавить исключения из санкций или дополнительные возможности для российского экспорта. Очередной предельный срок действия соглашения был установлен на 17 июля.