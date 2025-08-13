Почему Россия планирует закончить войну именно в 2026 году: объяснение ГУР

Так, в ГУР говорят, что в стратегических документах России четко прописано, что "украинский вопрос должен быть решен до 2026 года".

По оценкам украинской разведки, Россия ставит именно эту дату из-за огромных экономических расходов на войну, которые сейчас составляют 42% бюджета страны и приводят к стагнации ключевых отраслей, таких как металлургия и добыча полезных ископаемых.

В то же время Беларусь, по словам Скибицкого, пытается балансировать между поддержкой России и отношениями с Западом, другими словами - Лукашенко стремится сохранить нейтралитет.

Участие России в войне

Российское руководство понимает, что если война будет продолжаться так же долго и в таком масштабе, они потеряют шанс конкурировать с крупными странами, как США и Китай.

Таким образом, Россия рискует стать просто региональной державой с ограниченным влиянием.

Сейчас большая часть российского бюджета тратится на войну, а социально-экономические проблемы, в частности дефицит рабочей силы и демографические вызовы, усугубляют кризис.

Среди других факторов - зависимость от цен на нефть. Так, при стоимости барреля в 50 долларов их Стабилизационный фонд, который финансирует войну, может хватить на 18 месяцев, тогда как при 30 долларах - только до конца года. Из-за этого Россия может быть вынуждена искать паузу или компромисс для снятия санкций и стабилизации экономики.

Позиция Лукашенко по войне в Украине

Что касается Беларуси, ГУР отмечает, что страна пытается сохранить баланс между сохранением отношений с Западом и поддержкой России. Несмотря на статус основного союзника РФ, Лукашенко стремится не быть непосредственно втянутым в войну и сохранить собственный суверенитет.

Этим летом состоялись встречи между белорусской и американской сторонами, направленные на поддержку контактов и торговли, особенно в области сельскохозяйственного машиностроения и удобрений.

Что касается военных учений "Запад-2025", то их подготовка идет по плану, однако масштаб и уровень угрозы значительно ниже, чем в предыдущие годы. Россия пока не имеет свободных резервов для переброски крупных военных группировок на эти учения, потому что все войска задействованы на фронте против Украины.