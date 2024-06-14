В чем разница между резюме и CV и как их правильно составлять: объяснение карьерного консультанта
Резюме и CV - это два разных документа, но в реальности их поставили в один синонимический ряд. На самом деле, даже правила составления резюме и CV отличаются.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост карьерного консультанта Натальи Поставной в LinkedIn.
Какая разница между резюме и CV
Эксперт объясняет, что резюме - это самореклама каждого кандидата на должность. Резюме должно привлечь внимание работодателя к соискателю как к специалисту своего дела.
СV - это аббревиатура с латинского языка, которая расшифровывается как curriculum vitæ и означает "ход жизни". Даже по определению становится очевидно, что этот документ более объемный, чем обычное резюме.
Идеальный размер резюме не должен преувеличивать одну страницу текста, максимум - две. В то же время размер CV не ограничивается, он может быть и пять, и десять страниц.
Резюме обычно состоит из контактной информации, опыта работы, ваших навыков и образования. А вот СV - это небольшая автобиография, где вы описываете свои достижения, начиная с первых дней обучения и заканчивая работой.
Резюме должно соответствовать вакансиям и содержать актуальные навыки. СV наоборот не очень адаптивный документ, поэтому его вы обновляете только в случае новостей в вашей карьере.
Какая разница между резюме и CV (фото: linkedin.com/natalia-postavna)
Где используют CV
По словам Наталии, в Австралии, Индии и странах Южной Африки резюме и CV - это одно и то же.
В США и Украине эти два документа являются полными противоположностями.
А в странах Европы, Великобритании и Новой Зеландии слово "CV" используется как краткая форма "резюме".
Какая разница между резюме и CV (фото: linkedin.com/natalia-postavna)
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