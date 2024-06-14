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В чем разница между резюме и CV и как их правильно составлять: объяснение карьерного консультанта

Украина, Пятница 14 июня 2024 12:30
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В чем разница между резюме и CV и как их правильно составлять: объяснение карьерного консультанта Какая разница между резюме и CV (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Резюме и CV - это два разных документа, но в реальности их поставили в один синонимический ряд. На самом деле, даже правила составления резюме и CV отличаются.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост карьерного консультанта Натальи Поставной в LinkedIn.

Какая разница между резюме и CV

Эксперт объясняет, что резюме - это самореклама каждого кандидата на должность. Резюме должно привлечь внимание работодателя к соискателю как к специалисту своего дела.

СV - это аббревиатура с латинского языка, которая расшифровывается как curriculum vitæ и означает "ход жизни". Даже по определению становится очевидно, что этот документ более объемный, чем обычное резюме.

Идеальный размер резюме не должен преувеличивать одну страницу текста, максимум - две. В то же время размер CV не ограничивается, он может быть и пять, и десять страниц.

Резюме обычно состоит из контактной информации, опыта работы, ваших навыков и образования. А вот СV - это небольшая автобиография, где вы описываете свои достижения, начиная с первых дней обучения и заканчивая работой.

Резюме должно соответствовать вакансиям и содержать актуальные навыки. СV наоборот не очень адаптивный документ, поэтому его вы обновляете только в случае новостей в вашей карьере.

В чем разница между резюме и CV и как их правильно составлять: объяснение карьерного консультанта

Какая разница между резюме и CV (фото: linkedin.com/natalia-postavna)

Где используют CV

По словам Наталии, в Австралии, Индии и странах Южной Африки резюме и CV - это одно и то же.

В США и Украине эти два документа являются полными противоположностями.

А в странах Европы, Великобритании и Новой Зеландии слово "CV" используется как краткая форма "резюме".

В чем разница между резюме и CV и как их правильно составлять: объяснение карьерного консультанта

Какая разница между резюме и CV (фото: linkedin.com/natalia-postavna)

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