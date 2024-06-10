Как написать мотивационное письмо для успешного поступления: полезные советы абитуриентам
Мотивационное письмо - это возможность в письменной форме рассказать о себе, своих достижениях и целях. И хотя его написание для поступления в Украине не очень популярное требование, время от времени в зависимости от учебного заведения абитуриентам все же нужно это делать.
РБК-Украина рассказывает, как написать мотивационное письмо, чтобы успешно получать образование.
Требования к написанию письма
Каждое учебное заведение может индивидуально выдвигать определенные требования к написанию, однако общие правила подчиняются деловому стилю письма:
- содержание должно быть лаконичным. Краткое изложение мыслей и использование наименьшего количества слов сэкономит время человека, который будет читать ваше письмо.
- значение имеют только важные детали, факты, цифры
- четкая структура упростит прочтение письма. Для упрощения чтения желательно разбивать текст на абзацы, каждый из которых выражает только одно мнение.
- не пропускайте эмоции. У письма не должно быть эмоционального оттенка, нужно стремиться к сдержанности, рассудительности, серьезности, практичности.
- простота в изложении позволит быстро понять содержание
- не допускайте орфографических и стилистических ошибок
Структура письма
Мотивационное письмо имеет следующую структуру:
- "шапка"
- основная часть
- заключение
- благодарность
- подпись
Так называемая "шапка" состоит из обязательных элементов:
- сведения об адресате (название ЗВО и ФИО лица, которому адресуется письмо) и адресанту (т. е. ваши ФИО, электронный и фактический адрес, номер телефона). Указывайте это в правом верхнем углу.
- уважительное обращение. Выделите полужирным шрифтом и/или курсивом и выровняйте по центру.
- во введении изложите цель и причину написания письма. Объясните, почему вы выбрали именно этот университет, и как обучение будет способствовать вашему развитию и росту.
В каждой из частей вы отвечаете на определенный вопрос, таким образом знакомя приемную комиссию с собой.
В основной части ваш вопрос - "кто я?" Расскажите в этом блоке о достижениях в обучении, связанных с выбранной образовательной программой, владении иностранными языками, участии во внешкольной работе.
Следующий блок - "Почему я выбираю именно этот университет и профессию?" Укажите сильные стороны университета, которые пришлись вам по душе, аспекты профессии, по которым вы ее выбрали.
Как написать мотивационное письмо, которое приведет к успеху (фото: Freepik)
Далее отвечаем на вопрос "Как я могу быть полезным для университета или профессии?" Опишите ваши идеи и планы на время обучения в университете. Здесь можно также рассказать об общих планах, работе и самореализации.
В конце письма объясните, почему комиссия должна выбрать именно вас. Может быть, ваши ценности совпадают с ценностями университета? Знаете ли вы, как усилить университет и как он поможет вам сделать это? В этом блоке нужно выразить свою мотивацию во всю.
Не забудьте также об заключении на два-три предложения. Подтвердите готовность учиться и укажите на уверенность в правильном.
Пять дополнительных советов
- Узнайте себя. Чтобы написать качественное мотивационное письмо, нужно четко для себя осознать, что вы хотите от жизни, в чем заинтересованы и чего хотите достичь. Запишите не менее пяти уникальных черт, способностей или свойств, которые выделяют вас среди других кандидатов на вступление.
- Исследуйте предмет. Изучите университет и специальность, на которые вы претендуете, как можно глубже. Узнайте детали об обучении, самоуправлении, организационных процессах и т. д.
- Поищите примеры мотивационных писем онлайн.
- Сделайте первый проект. Иногда нужно несколько черновиков, чтобы написать мотивационное письмо. В каждом из них начинайте с основных идей и работы над отдельными разделами.
- Прочтите письмо и убедитесь, что вы ответили на все важные вопросы.
- Завершите письмо. Убедитесь, что ваше письмо помещается на одну страницу, написано правильным шрифтом, и вы проверили правописание и грамматику. Дайте его прочесть нескольким людям для ознакомления и комментариев.
Раньше мы делились советами для родителей и школьников, как выбрать университет.
При написании материала использовались источники: "Освіторія", osvita.ua.
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