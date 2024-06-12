Почему РФ ударила по Киеву после паузы и остается ли энергетика целью: мнение эксперта

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Энергетика все еще главная цель?

По мнению эксперта, украинская энергетика как была, так и остается главной целью страны-агрессора. К тому же, по его словам, враг тоже не отказался от ударов по аэродромам.

"Особенно военным аэродромам, где могут размещаться в перспективе F-16 и необходимая инфраструктура. Именно поэтому эти удары и наносятся", - считает Коваленко.

Заметим, что россияне часто бьют по Миргороду и Староконстантинову. Кроме того. Основной с весны для оккупантов остается и энергетика. Как ранее говорил министр энергетики Герман Галущенко, цель россиян - это блекаут в Украине. И врагу уже удалось в какой-то мере воплотить свой план, ведь украинцы уже живут в условиях отключения света. В "Укрэнерго" объясняют, что главная причина - последствия уже шести ракетных ударов врага по украинским электростанциям. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала этих атак.

Почему РФ решила ударить по Киеву после паузы

В этот раз российские войска решили атаковать столицу, произошедшую после непродолжительной паузы (перед этим Киев был под ударом 31 мая). Эксперт говорит, возникает очень интересный вопрос, почему именно россияне решили нацелиться на город и называет несколько возможных причин.

"Они убедились неоднократно, что в Киеве достаточно мощная эшелонированная ПВО и ее прорвать трудно. Особенно если наносить удар ограниченным боекомплектом, а он в этот раз был таким. То есть здесь даже и речь не шла о прорыве ПВО столицы. Поэтому вполне возможно, что это было испытание они пытались таким образом узнать, какие из систем находятся сейчас в Киеве", - допускает Коваленко.

Он объясняет, что такие ракеты как Х-101, которые использовал в частности враг этой ночью, сбиваются всеми системами малого/среднего радиуса действия, которые украинские силы ПВО используют, а вот "Кинжалы" (была применена одна такая ракета) - только Patriot или SAMP -T.

"Итак, возможно, они таким образом пытались выяснить место расположения этих систем, или не изменились ли они, и вообще ли они сейчас есть возле Киева", - отметил Коваленко.

Почему враг запустил только по одной ракете с каждого Ту-95МС

Также вызывает вопрос, почему во время этой атаки РФ не использовала один бомбардировщик Ту-95МС, если он может нести 8 ракет фактически, а использовали 4 таких самолета.

"То есть по одной ракете какой-то смысл... Сжигать топливо, тратить ресурс четырех самолетов. Это очень странный момент. Но уже не первый раз, когда говорится о том, что их самолеты Ту-95МС очень стары, им десятки-десятки лет. И у них в принципе отработан общий ресурс по погрузке", - говорит Коваленко.

По его словам, вполне возможно, что сейчас для экипажей некоторых бортов россиянам рискованно использовать полный боекомплект из-за уже отработанного ресурса самолета. Поэтому они пытаются его минимизировать, запуская по 2-4 ракеты, с одного борта или даже по одной, как было в этот раз.

Что известно о последствиях ночной атаки