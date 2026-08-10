Почему РФ усилила ракетные удары по Украине: объяснение ГУР

Согласно данным военной разведки, по количеству запущенных крылатых ракет Х-101, "Калибр" и Х-32 июльский показатель был вторым после февраля. Важно понимать, что тогда враг запустил по Украине 157 таких ракет, а в июле - 153.

"Если же говорить о баллистических и гиперзвуковых ракетах - 9М723 из комплекса "Искандер-М", РМ-48У из С-400 и "Циркон", - то их противник запустил в июле 198. Это самый высокий показатель в этом году", - отметил Скибицкий.

Он подтвердил, что враг действительно готовился к усилению ракетного террора. Как удалось узнать ГУР, показатели применения ракетного вооружения россиянами начали расти еще с апреля.

"В апреле была 61 баллистическая ракета, в мае - 107, в июне - 134. Помните, раньше они совершали атаки с интервалом раз в десять дней? Потом - раз в неделю. Сейчас - еще чаще. Все зависит от количества произведенного вооружения", - подчеркнул замглавы ГУР.

Кроме того, был еще один важный индикатор, которому военная разведка Украины имеет документальное подтверждение, - речь идет о планах производства врага и фактическом выполнении этих планов.

"В целом по основным типам ракетного вооружения у них сейчас выполнение плана в месяц - на уровне 110-120%", - отметил Скибицкий.

Недавно ГУР уже предупреждала, что ежемесячно враг может совершать 3-4 комбинированные атаки, включающие ракеты разных типов, а также беспилотные летательные аппараты. Под ударами будут украинские города - центры оборонно-промышленного комплекса.

Какие главные цели России сейчас?

Прежде всего враг хочет уничтожить критическую инфраструктуру Украины. Если зимой это электроэнергетика и системы теплоснабжения, то в теплое время года - ОПК и логистика.

"Россия устраивает террор против судов в Черном море. Это беспрецедентная ситуация, когда не просто поражаются гражданские суда, а их методично добивают и уничтожают, чтобы не давать нам возможности осуществлять торговлю. В то же время они пытаются атаковать и энергетические объекты, от которых зависит функционирование логистики и портовой инфраструктуры", - подчеркнул Скибицкий.

Более того, враг пытается поражать и другие элементы инфраструктуры, чтобы сеять панику и дестабилизировать ситуацию в стране. Россияне продолжают выдумывать, что такие объекты, как Rozetka или "Новая почта", доставляют комплектующие для дронов. Однако на самом деле этим они просто прикрывают свой террор против гражданского сектора.

"К тому же это происходит накануне выборов в РФ. Они видят, насколько разрушена их логистическая система, и стремятся поддержать собственное население такими ударами: мол, а вот в Украине тоже прилетает", - объяснил Скибицкий.

Почему Россия чаще всего атакует именно Киев?

Заместитель главы ГУР отметил, что власти РФ сильнее всего защищают от атак Украины именно Москву и Санкт-Петербург. Фактически Кремль делает все для того, чтобы в этих городах не было даже малейшей протестной активности, иначе она может масштабироваться на всю федерацию.

"Они исходят из такой же логики и в отношении Украины: если в Киеве будет дестабилизация, она будет распространяться и на другие регионы. С этой же целью они проводят много информационных кампаний. Например, если в рамках своей кампании ударов они достигают каких-то результатов, дальше они начинают раскручивать эту тему в нашем информационном пространстве, подавая это как повод для обвинения нашей власти, Сил обороны, Воздушных сил и тому подобное", - объяснил Скибицкий.

По его словам, все это сводится к конечной цели России, которая закреплена в ее внутренних документах.

Во-первых, поскольку им не удается осуществить блицкриг, захватив всю Украину, тогда цель - захват Донецкой и Луганской областей.

"Второе - касается наших будущих выборов: они ставят перед собой цель получить в Украине такое руководство, которое было бы как минимум нейтральным в своем отношении к РФ", - подытожил Скибицкий.