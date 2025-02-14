Почему в Советском Союзе молчали о Холокосте: ответ историка

Почему о Холокосте в Советском Союзе молчали

По словам эксперта, создание "советского народа" требовало людей деклассированных, денационализированных.

"Это должны были быть советские патриоты с чувством советского превосходства над всем национальным", - уточнил он.

В то же время те советские украинцы и советские евреи, которые пришли на запад Украины в 1939 году, не чувствовали национальной солидарности с местным населением, если оно не было им классово родственными.

Историк рассказал, что в самом начале в Российской социал-демократической рабочей партии существовала еврейская фракция "Бунд", однако впоследствии ее ликвидировали и "провели своего рода чистки".

Кампания против революционного лидера еврейского происхождения Льва Троцкого обернулась тем, что в партийном руководстве уменьшилось количество евреев. В целом же в рамках построения "светлого будущего", евреи лишились очень многих элементов, которые держали их при национальной идентичности.

Между тем Холокост был представлен в советской пропаганде как трагедия советских людей, а не евреев.

"Слово "Холокост", конечно, не употреблялось (термин "Холокост" становится общеупотребительным в США и Европе с 1950-х годов, особенно после суда над нацистскими преступниками в Нюрнберге - Ред.)", - уточнил Расевич.

Он объяснил, что Холокост, который был беспрецедентной катастрофой, во времена СССР оставлял евреев "анонимными".

"Мы знаем очень много примеров того, как затирались эти следы. Как на месте массовых могил расстрелянных и убитых евреев по всему Западу Украины ставили обелиски, где этих людей называли "советскими гражданами", - рассказал историк.

Он добавил, что то же касалось символа Холокоста для всего мира - Бабьего Яра. Все это скрывалось и "затиралось".

После смерти Сталина в СССР начали "сворачивать ту откровенную антисемитскую кампанию".

"Однако далее, в период Холодной войны, еврейских сионистов и так называемых украинских буржуазных националистов (эти две категории людей) стали считать "препятствием" превращения советских евреев и советских украинцев в "настоящих советских граждан", - подытожил Расевич.