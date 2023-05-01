Почему Путин не хотел назначать командующего вторжением в Украину: ответ ISW

В начале 2022 года Путин, вероятно, стремился представить себя главнокомандующим и вдохновителем успешного вторжения в Украину. Захваченные российские военные планы показали, что Кремль ожидал, что российские войска захватят Киев в считанные дни, и Путин, вероятно, хотел объявить это быстрое вторжение личной геополитической победой.

Потому он, вероятно, не хотел назначать командующего для этого вторжения, чтобы избежать приписывания военной победы в Украине кому-то другому. Подобные опасения были у Иосифа Сталина касательно маршала Советского Союза Георгия Жукова во время Второй мировой войны.

Сталин имел ограниченный, а также устаревший военный опыт и, как сообщается, завидовал военным подвигам и славе Жукова. У Путина нет военного опыта, что, возможно, еще больше повлияло на его решение не назначать командующего для своего вторжения, который мог бы отодвинуть его на задний план, притязая на заслуги в ожидаемой драматической победе.