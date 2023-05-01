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Чому Путін не хотів призначати командувача вторгнення в Україну: відповідь ISW

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Москва, Понеділок 01 травня 2023 07:55
Чому Путін не хотів призначати командувача вторгнення в Україну: відповідь ISW Фото: президент РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Небажання президента РФ Володимира Путіна призначати командувача вторгненням в Україну мало критичний вплив на російські збройні сили, дезорганізацію командних структур і підживлення нездійсненних очікувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

На початку 2022 року Путін, ймовірно, прагнув уявити себе головнокомандувачем та натхненником успішного вторгнення в Україну. Захоплені російські військові плани показали, що Кремль очікував, що російські війська захоплять Київ за лічені дні, і Путін, мабуть, хотів оголосити це швидке вторгнення особистою геополітичною перемогою.

Тому він, певно, не хотів призначати командувача для цього вторгнення, щоб уникнути приписування військової перемоги в Україні комусь іншому. Подібні побоювання були у Йосипа Сталіна щодо маршала Радянського Союзу Георгія Жукова під час Другої світової війни.

Сталін мав обмежений, а також застарілий військовий досвід і, як повідомляється, заздрив військовим подвигам та славі Жукова. Путін не має військового досвіду, що, можливо, ще більше вплинуло на його рішення не призначати командувача для свого вторгнення, який міг би відсунути його на задній план, претендуючи на заслуги в очікуваній драматичній перемозі.

Також РБК-Україна повідомляло про те, що моральний стан російських військових в Україні продовжує погіршуватися. Зокрема, деякі з них уже готові застрелитися, щоб не брати участь у бойових діях.

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