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В чем причина протестов в Армении: мнение политологов

Фото: политологи назвали причину протестов в Армении (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Данила Крамаренко

Население Армении вышло на протесты против действующего правительства, поскольку оно опасается новых столкновений с Азербайджаном после делимитации границы.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявили армянские политологи Армен Ованнисян и Рубен Меграбян.

Протесты в Армении начались после того, как власти Армении, в том числе и премьер Никол Пашинян, решили провести делимитацию границы с Азербайджаном. Ереван согласился сохранить границу, которая существовали еще в советские времена. 

Организаторы протестов считают, что делимитация является уступками Азербайджану. Меграбян не согласен с таким мнением. 

"Сейчас примерно 200 квадратных километров нашей территории под контролем Баку и они должны вернуть ее. Но пока этого не произошло. Процесс делимитации - на несколько лет", - отметил он. 

В свою очередь Ованнисян рассказал, что в некоторых случаях границу могут провести через двор конкретного человека или она может перерезать стратегические дороги на Грузию. 

Но, по его словам, самое главное - жители Армении не верят Пашиняну, что Азербайджан отведет свои войска от границы. 

"Очевидно, что потеря армянами высот и более удобных позиций выгодна Азербайджану на случай военного столкновения. Население уверено, что столкновение рано или поздно будет, несмотря на все заявления правительства", - добавил он.

Ованнисян уточнил, что на такой обеспокоенности сыграла пророссийская оппозиция. 

Протесты в Армении

Напомним, в Армении начались масштабные протесты после того, как в прошлом месяце стартовала делимитация границы с Азербайджаном.

Участники акций требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, поскольку он согласился на делимитацию.

Более детально о протестах - в материале РБК-Украина.

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Армения