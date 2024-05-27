У чому причина протестів у Вірменії: думка політологів

Протести у Вірменії почалися після того, як влада Вірменії, у тому числі і прем'єр Нікол Пашинян, вирішила провести делімітацію кордону з Азербайджаном. Єреван погодився зберегти кордон, який існував ще за радянських часів.

Організатори протестів вважають, що делімітація є поступками Азербайджану. Меграбян не погоджується з такою думкою.

"Зараз приблизно 200 квадратних кілометрів нашої території під контролем Баку і вони мають повернути її. Але поки що цього не сталося. Процес делімітації - на кілька років", - зазначив він.

У свою чергу, Ованнісян розповів, що в деяких випадках кордон можуть провести через двір конкретної людини або він може перерізати стратегічні дороги на Грузію.

Але, за його словами, найголовніше - жителі Вірменії не вірять Пашиняну, що Азербайджан відведе свої війська від кордону.

"Очевидно, що втрата вірменами висот і зручніших позицій вигідна Азербайджану на випадок військового зіткнення. Населення впевнене, що зіткнення рано чи пізно буде, незважаючи на всі заяви уряду", - додав він.

Ованнісян уточнив, що на такому занепокоєнні зіграла проросійська опозиція.