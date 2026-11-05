Почему во время отключений света исчезает вода в Киеве и когда решат проблему: ответ Харченко

При длительных отключениях электроэнергии в Киеве возможны существенные перебои с водоснабжением. Главная причина заключается в том, что имеющиеся генераторы на насосных станциях удерживают систему от обезвоживания, но не способны прокачать воду в квартиры.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

Почему исчезает вода в домах во время отключений света

Эксперт подчеркнул, что системы водо- и теплоснабжения критически зависят от электричества, поскольку вода в трубах прокачивается мощными насосами.

В то же время с теплом ситуация немного проще - там требуется меньше электрической мощности и больше резервного питания.

"Но именно в зонах, где есть аварийные отключения, вполне возможны ограничения водоснабжения, потому что просто насосы водоканала не будут иметь достаточной мощности электрического питания", - говорит Харченко.

По его словам, на объектах водоканала работает мощное базовое резервное питание, однако оно выполняет лишь одну критическую функцию - удерживает воду в трубах и резервуарах.

"Оно работает для того, чтобы удерживать воду в водопроводах, в резервуарах и не давать возможности воде стечь естественным образом назад. Потому что если стечет, то потом 3-4 дня нужно наполнять водопроводы, чтобы подать воду в дома", - рассказал директор Центра исследования энергетики.

Для понимания масштабов только одна резервная дизель-электростанция одной насосной станции потребляет около 1200 литров дизеля в час. Впрочем, даже такой мощности недостаточно для полноценной подачи воды на верхние этажи домов без основного электропитания.

Поэтому при аварийных отключениях света перерывы в водоснабжении будут продолжаться до момента восстановления основных сетей.

Когда ждать улучшения?

Столица работает над расширением резервных мощностей для насосных станций, чтобы обеспечить хотя бы поочередную подачу воды во время блекаутов. Однако оборудование поставляется с задержками, отмечает эксперт.

"Эта система, я думаю, раньше второй половины декабря - начала января не заработает. Там сейчас необходимое оборудование едет, оно, к сожалению, очень долго поставляется", - подытожил Харченко.