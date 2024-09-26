Почему во время атаки РФ воздушную тревогу объявили уже после пуска ракет: объяснение эксперта

"Во-первых, после того, как мы ударили по Саваслейке, МиГ-31К только дважды слетали по три самолета и пускали по три ракеты. Это почти за более месяца. Судя по всему, там на Саваслейке поражения были серьезнее, чем сообщалось. ..", - сказал Криволап.

Он отметил, что в Украине фактически месяц не было воздушных тревог из-за взлета российских МиГ-31К.

"Сейчас они взлетают и сразу же запускают ракету. Раньше они взлетали, выходили на пусковые рубежи, потому что для того, чтобы запустить "Кинжал", нужно выбрать правильное направление, правильную скорость и правильную высоту", - пояснил эксперт.