"Кинжалы" в воздухе. Что за взрывы были в Киеве и почему РФ снова привлекла МиГи для ударов

По Украине с утра масштабная тревога объявлялась уже трижды. Все из-за атаки ракет "Кинжал", летевших в направлении Староконстантинова Хмельницкой области. Однако характерные звуки взрывов могли слышаться в Киеве и в ряде областей.

Почему так произошло и почему Россия решила сегодня активно применить "Кинжалы" для ударов - в материале РБК-Украина ниже.

Содержание

Первые два "Кинжала", выпущенные из МиГ-31К, были в воздушном пространстве Украины около 10:00. В Киеве и области, а также Черниговской и Житомирской слышали звуки взрывов. Атака повторилась около 10:50.

В третий раз воздушная тревога, снова связанная со взлетом МиГ-31К, была объявлена в 11:36, но уже без последствий. О пусках не сообщалось. Впоследствии в 12:11 был объявлен отбой опасности.

Позже в Воздушных силах ВСУ проинформировали, что РФ выпустила три "Кинжала" в направлении Староконстантинова Хмельницкой области (там расположен аэродром).

"Сегодня с 10:00 по 11:00 было зафиксировано три пуска аэробалистических ракет Х-47 М2 "Кинжал" с воздушного пространства российской федерации в направлении Староконстантинова Хмельницкой области. По предварительным данным в небе РФ находилось 4 борта истребителей МиГ-31K", - говорится в сообщении военных.

Кроме того, они отметили, что информация о местах прилетов или поражений не является публичной.

В свою очередь в Киевской городской военной администрации заявили, что ПВО столицы не работала и город не был под атакой. Там подчеркнули, что "сегодняшняя утренняя ситуация в информационном пространстве Киева относительно так называемых "взрывов" требует дополнительного разъяснения".

В КГВА также обвинили СМИ и Телеграм-каналы в "безответственности" за то, что они назвали "взрывом" любой громкий звук без достоверного понимания причины его возникновения".

"На самом деле, термин "взрыв" во время войны в первую очередь ассоциируется с применением врагом мощного оружия, проведением военных учений, ликвидацией взрывоопасных предметов и т.д. Иногда взрыв может быть техногенного характера (например, газ). Но, кроме этого, существуют физические явления как гром или преодоление самолетом/ракетой звукового барьера", - написал начальник КГВА Сергей Попко.

По его мнению, сообщение типа "взрывы в Киеве" является "дезинформацией", которая "посеяла панические настроения среди населения".

"Люди могут воспринимать такую информацию, например, как результат ракетного удара по столице. Хотя на самом деле ПВО столицы не работала, по территории Киева ракетное вооружение врага не применялось и не было других военных факторов, которые могли быть причиной "взрыва", - утверждает Попко.

Почему в Киеве и ряде областей слышали взрывы

Мониторинговые каналы написали, что звуки взрывов в разных областях, совпадавших с траекторией ракет "Кинжал", - это звуки преодоления звукового барьера.

"Ракета летит на почти гиперзвуковой скорости на финальной стадии, соответственно вдоль ее движения, а это обычно Черниговская, Киевская, Житомирская, Винницкая и Хмельницкая области - слышны громкие звуки", - писал Телеграм-канал "єРадар".

Авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Национального авиационного университета (НАУ) Валерий Романенко считает, что это все же немного преувеличения. И вот почему.

"Кинжал" летит по баллистической траектории, практически большинство которой проходит на высоте 30-40-50 км. И только в районе падения можно услышать взрыв. Скажем, когда спускается ракета в район цели, там можно услышать взрыв. А так, чтобы по всему пути сопровождалась какими-то взрывами - нет", - объяснил Романенко в комментарии РБК-Украина.

По его словам, скорее всего, эти звуки - это была работа противовоздушной обороны, включающая пуски ракет и переход истребителей со звукового барьера.

В то же время в КГВА заявили, было ли это преодоление аэробалистической ракеты "Кинжал" звукового барьера во время пролета над Киевом, или это было другое физическое явление - ответ должны дать специалисты, компетентные в этом вопросе.

Почему РФ снова привлекла МиГи для ударов

Примечательно, что до этого обычно "Кинжалы" россияне применяли во время массированных комбинированных атак по Украине. Впрочем, сегодня произошло иначе. Эксперт отмечает, что сейчас враг делает "ударение" именно на баллистике.

"Почему? Потому что антибаллистических комплексов у нас очень мало. А обычных зенитных у нас более-менее. Мы еще получали и IRIS-T, NASAMS и старые советские работают. Еще FrankenSAM перевооружили. Поэтому крылатые ракеты уязвимы, но большинство территории Украины нет защиты от баллистических ракет", - говорит Романенко.

То есть, по его словам, сейчас агрессор делает ставку на поражение украинской инфраструктуры собственно баллистическими ракетами.

"Искандерами", там где они достают, но у них дальность не высокая - 500 км. У "Кинжалов" дальность до 1000 км. Потому что они не тратят топливо на подъем на высоту, их поднимает истребитель и запускает уже с большой высоты и высокой сверхзвуковой скоростью. Из-за этого у них фактически удвоена дальность полета", - акцентирует Романенко.

Почему во время первой атаки "Кинжалов" тревогу не объявили раньше

Отметим, что еще во время первой атаки взрывы раздавались практически вместе с распространением воздушной тревоги по регионам. Звуки слышали не только в столице, но и в ряде областей.

Поэтому возникает вопрос, почему опасность все же не объявили раньше времени. Воздушные силы не комментировали, почему именно так произошло. Впрочем, авиаэксперт назвал возможную причину.

"Тут трудно сказать. Это скорее вопрос к спикеру Воздушных сил. Потому что могли считать, что МиГи выполняют очередной тренировочный полет. Хотя в целом МиГи, когда они поднимаются из "Моздока", "Ахтубинска" или "Саваслейки", то их практически после взлета и подъема на высоту около 3-4 тысяч метров видно за 1200 км", - объясняет Романенко.

Он предполагает, что, вероятно, запуски ракет были из нетипичных зон пуска. Потому что в общем-то известно, что пуски происходят либо с акватории Черного моря (если взлет с "Моздока"), с Каспийского моря (если взлет из "Ахтубинска") или из Рязанской области (если взлет с "Саваслейки").

"Видимо, обстоятельства указывали на то, что это обычный тренировочный полет ", - подытожил Романенко.