Почему Patriot не могут прикрыть большие территории: разъяснение Воздушных сил

В Воздушных силах ВСУ обращают внимание, что модернизация ракет врага затрудняет работу даже самых современных систем, в частности ЗРК Patriot.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната.
Полковник отметил, что в процессе войны противник модернизирует средства воздушного нападения (беспилотники, крылатые и баллистические ракеты).
Это, в свою очередь, усложняет работу украинской противовоздушной обороны - в том числе, западных систем, сказал он.
При этом Игнат подчеркнул, что "ключевое слово - усложняет, а не делает невозможным".
Говоря о таких уникальных системах, как зенитные ракетные комплексы Patriot, он отметил, что они способны "работать по аэродинамическим целям (самолеты, крылатые ракеты) в радиусе до 150 км, и по баллистическим ракетам - но только в радиусе нескольких десятков километров".
"Защитить большие территории от "баллистики" невозможно, учитывая то, что Patriot у нас не так много", - рассказал Игнат.
Также он добавил, что военнослужащие Воздушных Сил "24/7" на посту, и "делают все возможное, чтобы сбить как можно больше российских ракет и дронов".
Напомним, перед этим начальник управления коммуникаций Командования ВС ВСУ Юрий Игнат рассказал, что РФ изменила тактику ракетных ударов по Украине, и начала больше использовать баллистику. При этом враг модифицирует свои ракеты и дроны, добавил он.
Как сообщалось ранее, во время сегодняшней российской воздушной комбинированной атаки 6 апреля все баллистические ракеты атаковали Киев и область.
В общем росармия при комбинированном ударе тогда выпустила по Украине 23 ракеты и 109 дронов. Силы ПВО ВСУ уничтожили 6 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ, 6 крылатых ракет "Калибр", 1 баллистическую ракету "Искандер-М" и 40 "Шахедов", и еще 53 вражеских беспилотника-имитатора были локально потеряны (без негативных последствий).
Больше о последствиях вражеского обстрела ночью и утром воскресенья - читайте в отдельном материале РБК-Украина.
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