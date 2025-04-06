Все баллистические ракеты атаковали Киев и область, - Игнат

Россияне запустили по Украине шесть баллистических ракет 6 апреля. Одну удалось сбить, другие атаковали Киев и область.

Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

"К сожалению, баллистические ракеты, которых было собственно шесть, удалось уничтожить только одну. Остальные есть, к сожалению, попадания, это Киевская область", - сказал он.

По словам Игната, "Калибры" и ракеты Х-101 были уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы в количестве 12 крылатых ракет.

"Таким образом не достигли они своих целей и не нанесли того вреда, который могли бы нанести", - добавил военный.