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Как изменилась тактика ударов РФ по Украине: ответ Воздушных сил

Киев, Воскресенье 06 апреля 2025 12:03
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Как изменилась тактика ударов РФ по Украине: ответ Воздушных сил Фото: начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия изменила тактику ракетных ударов по Украине и начала больше использовать баллистику. При этом враг модифицирует свои ракеты и дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Тактика применения может действительно меняться. Враг действительно модернизирует свою технику. Мы видим, что "Шахед" с начала своего применения еще с осени 2022 года видоизменился внешне в черный цвет. Он еще и получил ряд модификаций по наведению, спутниковой навигации и т.д.", - отметил Игнат.

По его словам, россияне также модернизируют баллистические ракеты. Игнат отметил, что после получения систем ПВО Patriot Украина смогла уничтожать ракеты "Кинжал" и баллистические "Искандеры". Однако сейчас это делать сложнее, поскольку враг модернизирует свои ракеты. Украина в свою очередь делится этой информацией с западными партнерами, чтобы они могли улучшать зенитные системы.

"Враг с начала 2024 года нарастил процент баллистики, если брать все ракеты. Крылатых ракет становится процентно меньше, а баллистических становится больше. Потому что баллистические ракеты, мы понимаем, сбивается Patriot", - добавил представитель Воздушных сил.

Комбинированный удар по Украине 6 апреля

Этой ночью российские войска атаковали Украину дронами и ракетами различных типов, в том числе и баллистикой.

Под ударом дронов были Николаев и Сумы. Там зафиксированы повреждения, в результате атаки возникли пожары.

Кроме того, РФ ударила по Киеву баллистическими ракетами. В трех районах города возникли пожары. В результате атаки погиб мужчина, три человека ранены. Также оккупанты атаковали Киевскую область ракетами и дронами.

Больше о последствиях комбинированного обстрела - в материале РБК-Украина.

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