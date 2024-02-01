Почему Орбан выступает против помощи Украине от ЕС: аналитик назвал три причины

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Второй раунд. Получит ли Украина деньги от ЕС и почему сопротивляется Орбан" .

По мнению старшего аналитика Центра "Новая Европа" Лео Литры, блокирование помощи Украины властями Венгрии может объясняться тремя причинами.

Первая - Орбан хочет получить оставшиеся замороженные в ЕС средства.

Вторая причина заключается в его дружбе с Кремлем, в частности, диктатором Владимиром Путиным. Это отражается в заявлениях и поведении венгерского премьера: он призывает к переговорам с РФ, то прогнозирует неизбежное поражение Украины в войне.

"В этот момент, когда нет еще поддержки от США, когда Украина очень нуждается в этой поддержке, если не будет и поддержки со стороны ЕС, то Украина окажется в плохой ситуации. Речь идет не только о деньгах на военный бюджет, а об экономической помощи", - отметил Литра.

И третья причина, по мнению аналитика, это желание Орбана влиять на решение Евросоюза.

Помощь Украине от ЕС

Напомним, еще в декабре прошлого года лидеры стран ЕС собрались на саммит. Одним из ключевых вопросов стало предоставление Украине 50 млрд до 2027 года.

Премьер Венгрии Виктор Орбан наложил вето на такую инициативу. Позже президент Евросовета Шарль Мишель анонсировал новый саммит для обсуждения этого вопроса. Он пройдет уже сегодня, 1 февраля.

Недавно Орбан заявил, что готов поддержать помощь Украине только в случае ежегодного голосования о продлении финансирования.

Это произошло на фоне слухов о том, что ЕС может ввести против Венгрии экономические санкции в случае, если она снова наложит вето.