Второй раунд. Получит ли Украина деньги от ЕС и почему сопротивляется Орбан

Европейские лидеры всего через полтора месяца после декабрьской встречи в Брюсселе снова собираются на саммит. На повестке дня – тот же вопрос: выделение денег для Украины. Договорятся ли в ЕС о 50 млрд евро для помощи Киеву и есть ли "план Б" на случай вето Венгрии, – в материале журналиста РБК-Украина Дмитрия Левицкого.

В ходе подготовки материала использовались заявления украинских, европейских и венгерских чиновников, публикации Politico, Reuters, Financial Times, Sky News, материалы РБК-Украина и комментарий старшего аналитика Центра "Новая Европа" Лео Литры.

В условиях, когда американская помощь Украине прочно застряла в Конгрессе США, получение средств от европейских партнеров – это жизненно важный вопрос для Киева.

В середине декабря в Брюсселе собирался саммит Европейского совета, чтобы дать "зеленый свет" переговорам о членстве с Украиной, а также одобрить программу поддержки украинцев на 50 млрд евро под названием Ukraine Facility. Заседание проходило сложно из-за позиции венгерского премьера Виктора Орбана, который угрожал ветировать оба вопроса.

В конечном итоге лидерам ЕС, в частности благодаря изобретательности канцлера Германии Олафа Шольца и уступкам со стороны Еврокомиссии, удалось обойти венгерскую блокировку вступительных переговоров. Но рассмотрение вопроса о 50 млрд евро пришлось перенести на февраль, чтобы за это время убедить Венгрию принять правильное решение.

Сегодня же лидеры ЕС снова собираются на саммит, чтобы завершить то, что начали в декабре, и принять решение по Ukraine Facility.

Евросоюз снова собрался на саммит по Украине (фото: European Union)

Что такое Ukraine Facility

Программа Ukraine Facility предусматривает выделение до 50 млрд евро на период 2024-2027 годов. Эта программа будет поддерживать усилия по макрофинансовой стабильности, восстановлению и модернизации, одновременно реализуя ключевые реформы на пути вступления Украины в ЕС. А также переход к зеленой, цифровой и инклюзивной экономике, которая постепенно приводится в соответствие с правилами и стандартами Евросоюза.

Общая сумма в 50 млрд евро на четыре года предусматривает как гранты, так и ссуды. Как заявляла президент ЕК Урсула фон дер Ляйен, планируется покрыть до 45% всех потребностей Украины в финансировании до 2027 года.

Деньги выделят только после того, как будет изменен уже утвержденный семилетний бюджет Евросоюза. И за это должны единогласно проголосовать все лидеры ЕС.

Почему капризничает Орбан

Перед прошлым евросаммитом Орбан активно выступал против начала переговоров о вступлении между Украиной и ЕС и одобрения программы Ukraine Facility. В вопросе со вступлением венгерский премьер объяснял свою позицию тем, что Украина якобы еще не отвечает европейским критериям, а ее вступление в ЕС якобы "привнесет войну в блок".

Что касается Ukraine Facility, то Орбана не устраивало то, что ЕС хотел выделить средства из общего бюджета и согласовать эту программу сразу на четыре года. Венгерский премьер со своей стороны предлагал создать отдельный фонд, в который страны-члены блока вносили бы свои взносы, и каждый год на саммите ЕС решать, продолжать ли дальше поддержку Украины.

Однако это была не единственная причина венгерской блокировки. Орбан использовал украинский вопрос в своих интересах. В частности, Орбан пытался шантажом добиться разблокировки 30 млрд евро, которые Евросоюз заморозил из-за проблем с верховенством права в Венгрии. И ему отчасти это удалось. В итоге Еврокомиссия разблокировала 10 млрд из этой суммы.

Сегодня же претензии Орбана фактически остаются прежними. Хоть он и сказал на днях, что согласен на выделение помощи из общего бюджета ЕС, однако сразу же выдвинул новый ультиматум. Так, Орбан хочет, чтобы размер этой помощи был уменьшен и чтобы каждый год вопрос ее продления решался на саммите ЕС.

"Мы не согласны с тем, что мы должны дать 50 млрд евро, что является огромной суммой. Мы не согласны с тем, что мы должны давать их на четыре года. Но пусть будет так, Венгрия готова участвовать в выделении 27 млрд, если они гарантируют, что каждый год мы будем решать, будем ли продолжать отправлять эти деньги или нет", – сказал он в интервью французскому Le Point.

Орбан угрожает блокировать решение о помощи Украине (фото: facebook.com/orbanviktor)

По мнению старшего аналитика Центра "Новая Европа" Лео Литры, такое поведение Орбана может объясняться несколькими причинами. Первая – он хочет получить остальные замороженные в ЕС средства. Вторая состоит в дружбе Орбана с Кремлем, которая отражается в заявлениях и поведении венгерского премьера: то он призывает к переговорам с РФ, то прогнозирует неизбежное поражение Украины.

"В этот момент, когда нет еще поддержки от США, когда Украина очень нуждается в этой поддержке, если не будет и поддержки со стороны ЕС, то Украина окажется в плохой ситуации. Речь идет не только о деньгах на военный бюджет, речь идет об экономической помощи", – отметил Литра в разговоре с РБК-Украина.

И третья причина, по мнению аналитика, это желание Орбана оказать влияние на решение Евросоюза.

Орбан всех достал

Поведение Орбана, угрожающее разрушением единства, к которому в ЕС стремились после начала российского вторжения в Украину, кажется, в Брюсселе уже всем надоело. Если раньше в ЕС пытались договариваться с Орбаном и искать компромисс, то теперь перешли к более резкой риторике и прибегли к угрозам.

Так, издание Financial Times рассказало о планах "обвалить" экономику Венгрии, если Орбан не поддержит на саммите программу поддержки Украины. ЕС пригрозил перекрыть финансовую помощь Венгрии, что может снизить ее инвестиционную привлекательность и обрушить курс венгерского форинта. Однако почти сразу в Брюсселе заявили, что это только слухи, и таких планов у ЕС нет.

В то же время, по данным американского Politico, в Брюсселе снова обдумывают возможность лишения Венгрии права голоса на саммите ЕС. О таком "ядерном решении" задумывались и накануне прошлого саммита Евросовета, но рассматривали его как крайнюю меру, поскольку она может навредить единству ЕС.

ЕС угрожает Орбану жесткими мерами в случае вето (фото: Getty Images)

В ЕС действительно растет потребность в серьезных мерах по Венгрии, считает Литра.

"Это достало почти всех лидеров ЕС и они хотят показать зубы. Потому что так не работает, ты не можешь быть бенефициаром от бюджета ЕС, но работать на Россию, Китай или на кого он там еще работает, и блокировать решения ЕС. Поэтому, я думаю, что такая потребность растет внутри ЕС", – пояснил он.

Но нельзя исключать, что такими "сливами" в СМИ Брюссель только пытается тоже шантажировать Орбана и в итоге все же пойдет на компромисс, чтобы получить голос Венгрии на саммите ЕС. Да и не стоит забывать о новом друге Орбана в Евросовете – премьере Словакии Роберте Фицо, который вряд ли одобрит какие-либо санкции в отношении Будапешта.

На то, что Брюссель предпочитает компромисс, указывает и то, что в предварительной версии итогового заявления саммита Евросовета, как узнало издание Reuters, речь идет о согласии ЕС рассматривать продление программы Ukraine Facility на 50 млрд евро ежегодно – как и требует Орбан.

Помощь будет при любом раскладе?

После декабрьского саммита в Еврокомиссии заверили украинцев, что европейская помощь будет выделена в любом случае. На пресс-конференции после саммита Урсула фон дер Ляйен говорила о необходимости найти быстрое альтернативное решение по помощи Украине на случай венгерской блокировки.

Одной из альтернатив, которую обсуждали в ЕС, была возможность предоставления Украине помощи в рамках отдельных двусторонних соглашений между членами Евросоюза и Киевом. Однако такой сценарий в Брюсселе считают более сложным и дорогостоящим, чем использование бюджета ЕС.

Поэтому Брюссель прежде всего делает ставку на компромисс с Венгрией для одобрения Ukraine Facility. Как писало ранее FT, помимо ежегодного пересмотра программы, Еврокомиссия может согласиться на ежегодный аудит помощи, а также ввести пункт "экстренного торможения", который позволит любой стране блока вынести вопрос выплат Украине на саммит ЕС.

В ЕС уверяют, что Украина не останется без помощи (фото: Getty Images)

Выступая в Европарламенте в середине января, фон дер Ляйен выражала надежду, что решение по Ukraine Facility удастся достичь консенсусом 27 стран-членов.

"Но мы должны подкрепить это решение адекватным финансированием. Мы предложили гарантировать Украине стабильное и существенное финансирование в течение следующих 4 лет, все это требует обновленного бюджета ЕС. Среднесрочный пересмотр касается не только Украины. Речь идет о конкурентоспособности, миграции, поддержке Западных Балкан и солидарности. Все мы разделяем эти приоритеты. Нам необходим среднесрочный пересмотр, и я уверена, что мы выйдем на решение 27-ми, чтобы это стало возможным", – заявляла она.

Пока трудно спрогнозировать, каким решением все же закончится февральский саммит ЕС. Ветирует ли Орбан программу Ukraine Facility, или может остальные европейские лидеры пойдут на уступки и согласятся на условия Будапешта. А возможно, в Брюсселе удастся убедить лидера Венгрии поддержать помощь Украине в предложенном Еврокомиссией виде. Во всяком случае, совсем без европейской поддержки Украина не останется – вопрос только в ее объемах и времени, которого у Украины не так много.