Почему невозможно строить оборонительные рубежи на границе с РФ в Харьковской области: объяснение ЦПД

Как пояснил Коваленко, в отношении оборонных рубежей сейчас ведутся многие манипуляции.

"Оборонительные рубежи непосредственно на полосе границы с врагом строить было бы невозможно. Потому что вся техника и все инженеры просто уничтожались бы врагом - его дронами, его артиллерией", - говорит он.

Как пояснил руководитель ЦПД, линии обороны построены в Харьковской области.

"И подробнее, очень скоро, расскажут о них. И это несколько линий обороны, очень надежных. Поэтому, друзья, пограничную территорию и Харьков давайте не путать. Оборонительная операция продолжается", - отмечает Коваленко.\