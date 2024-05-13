Чому неможливо будувати оборонні рубежі на кордоні з РФ у Харківській області: пояснення ЦПД

Як пояснив Коваленко, стосовно оборонних рубежів наразі точаться багато маніпуляцій.

"Оборонні рубежі безпосередньо на смузі кордону з ворогом будувати неможливо було б. Тому що вся техніка і всі інженери просто знищувались би ворогом - його дронами, його артилерією", - каже він.

Як пояснив керівник ЦПД, лінії оборони вибудувані у Харківській області є.

"І детальніше, дуже скоро, розкажуть про них. І це декілька ліній оборони, дуже надійних. Тому, друзі, прикордоння і Харків давайте не плутати. Оборонна операція триває", - зауважує Коваленко.