Почему нет света в Тернополе: что говорит местная власть о сроках восстановления

Как отмечается, из-за ночной массированной атаки России повреждены объекты энергетической инфраструктуры Украины, в результате этого пострадали и жители Тернопольской области.

В ОВА сообщают, что объекты критической инфраструктуры подключены через генераторы.

"Облэнерго работает над тем, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение. Ожидаемое время запитки главных объектов критической инфраструктуры - через 3-4 часа", - сообщили в ведомстве.

Вместе с тем, в случае длительного отключения органам местного самоуправления рекомендуют быть готовыми к открытию пунктов несокрушимости, которых в области 347.

Аварийные отключения в Тернополе

Отметим, сегодня утром в Тернополе были введены аварийные отключения света. Фиксировались также проблемы с подачей воды и отопления.

Также из-за отключения света в городе не работают троллейбусы. Вместо них на маршрутах увеличено количество автобусов.