Почему Нацбанк не смягчает монетарную политику?

12:20 04.05.2026 Пн
4 мин
Монетарная политика Национального банка сегодня является защитным механизмом экономики
Василий Фурман
НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15%
Решение Национального банка удержать учетную ставку на уровне 15% - это не пауза в смягчении монетарной политики, а ответ на новую волну инфляции и глобальные экономические сдвиги.

О причинах последнего решения НБУ относительно учетной ставки, в колонке члена Совета Национального банка Украины Василия Фурмана для РБК-Украина.

Главное:

Ставка 15% - это долгосрочная стратегия. НБУ удерживает учетную ставку на уровне 15% как часть жесткой монетарной политики в ответ на новую волну инфляции - с прицелом как минимум до 2027 года.

Мир входит в период "higher for longer". Глобальная инфляция растет из-за энергетических и геополитических шоков, поэтому ведущие центробанки откладывают снижение ставок и готовятся к длительному периоду дорогих денег.

В Украине ставка защищает гривну и сбережения. Высокая ставка поддерживает привлекательность гривневых инструментов, сдерживает валютное давление и помогает НБУ контролировать инфляцию, несмотря на войну и энергетические риски.

На фоне глобального ускорения инфляции и энергетических вызовов Национальный банк Украины оставил учетную ставку на уровне 15%. Это не просто тактическая пауза, а стратегический шаг, который полностью синхронизируется с оценками мировых финансовых институтов относительно новых глобальных рисков.

Период простых макроэкономических решений завершился не только для Украины, но и для всего мира. После длительного замедления (с пика 16% в мае 2025 года до 7,4% в январе 2026 года), внутренняя инфляция в Украине снова начала демонстрировать восходящий тренд, достигнув 7,9% в марте. Ситуация требует от регулятора максимальной взвешенности, ведь отечественные вызовы накладываются на серьезные глобальные сдвиги.

Мировой контекст: инфляция и геополитические шоки

Чтобы понять логику действий НБУ, стоит взглянуть на более широкую картину, очерченную в апрельском отчете МВФ World Economic Outlook (WEO) 2026, который вышел под красноречивым названием "Мировая экономика в тени войны".

Аналитики Фонда четко констатируют: базовая глобальная инфляция снова растет. Ожидается, что в 2026 году она повысится до 4.4% из-за шоков на рынке энергоносителей, обострения на Ближнем Востоке и геоэкономической фрагментации. Соответственно, мировые темпы экономического роста замедлятся до 3.1%.

Главный месседж Весеннего собрания МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне сводится к новой парадигме: "higher for longer" (более высокие ставки на более длительное время). Центральные банки ведущих стран вынуждены откладывать смягчение монетарной политики. В апрельском отчете МВФ отдельно подчеркивает: масштабирование оборонных расходов неизбежно создает инфляционное давление, а любая эрозия независимости центробанков способна быстро расшатать инфляционные ожидания. Именно поэтому сохранение доверия к монетарной политике является критическим приоритетом.

Украинская реальность: энергетика и защита гривны

В Украине глобальные тенденции мультиплицируются последствиями российской агрессии. Дефицит энергетических мощностей и вынужденное использование бизнесом генераторов неизбежно транслируются в рост себестоимости товаров. Добавим сюда импортируемую инфляцию из-за подорожания топлива на мировых рынках - и получим прогноз НБУ по ускорению инфляции до 9,4% в конце года.

Удержание учетной ставки на уровне 15% как минимум до второго квартала 2027 года - это наш ответ на эти вызовы. Для рядового украинца и бизнеса это означает:

1. Защита сбережений: Реальная доходность гривневых инструментов (депозитов и ОВГЗ) будет оставаться положительной.

2. Устойчивость валютного рынка: Высокая привлекательность гривны сдерживает спрос на иностранную валюту, позволяя НБУ эффективно сглаживать колебания в рамках режима управляемой гибкости.

Финансовый щит: результаты Вашингтона

Несмотря на то, что в первом квартале 2026 года рост реального ВВП Украины замедлился до 0,2% г/г из-за энергетического террора, мы имеем мощный макрофинансовый буфер.

Во время Весеннего собрания в Вашингтоне украинская делегация провела более 70 встреч с руководством МВФ, Всемирного банка и министрами финансов стран G7 и ЕС. Результат - четкая дорожная карта покрытия наших потребностей во внешнем финансировании на 2026 год, которые оцениваются в около 52 млрд долл. США.

Благодаря разблокированию программы Ukraine Support Loan от ЕС (90 млрд евро), продолжению программы EFF от МВФ и инициативам стран Большой семерки (ERA), международные резервы Украины будут оставаться на стабильно высоком уровне (60-67 млрд долл. США в 2026-2028 годах). Это гарантирует способность НБУ контролировать ситуацию на валютном рынке, несмотря на любые внешние шоки.

Вместо выводов

Сегодняшняя монетарная политика Национального банка - это не просто реакция на текущую инфляцию, это защитный механизм. Как и предупреждает МВФ, уступки в борьбе с ценовым давлением сегодня могут обойтись экономике гораздо дороже завтра. Жесткая, но предсказуемая и адекватная политика НБУ гарантирует управляемость процессов и создает тот фундамент макроэкономической стабильности, который станет основой для нашего послевоенного восстановления.

